Τον πλήρωναν για αναρρωτική άδεια, τον έπιασαν να δουλεύει και τον απέλυσαν

Ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού, ιδιωτικός ντετέκτιβ τον κατέγραψε να εγκαθιστά κλιματιστικό. Η υπόθεση που κατέληξε σε απόλυση και δικαστική απόφαση.

Σε απόλυση κατέληξε η υπόθεση εργαζομένου που εντοπίστηκε να εγκαθιστά κλιματιστικό σε κατοικία φίλου του, ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού.

Ο εργαζόμενος απασχολούνταν στην εταιρεία από τον Απρίλιο του 2020, εκτελώντας καθήκοντα συντήρησης και καθαρισμού, όπως επισκευές εγκαταστάσεων, συναρμολόγηση σωληνώσεων, γενικές τεχνικές εργασίες και ηλεκτρολογικές βελτιώσεις.

Στις 5 Αυγούστου 2022 υπέστη εργατικό ατύχημα, με αποτέλεσμα να εμφανίσει έντονο πόνο στη μέση. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 28 Αυγούστου, του χορηγήθηκε ιατρική άδεια, καθώς σύμφωνα με τη γνωμάτευση δεν ήταν σε θέση να εκτελεί εργασίες που απαιτούσαν σωματική καταπόνηση ή μεταφορά φορτίων.

Ωστόσο, στις 14 Οκτωβρίου 2022, η εταιρεία του κοινοποίησε την απόλυσή του, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου προσωρινής ανικανότητας για εργασία είχε προβεί σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με την κατάσταση της υγείας του.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε η έκθεση ιδιωτικού ντετέκτιβ, στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση η εταιρεία. Σύμφωνα με αυτήν, ο εργαζόμενος εθεάθη να μεταφέρει εργαλεία με το προσωπικό του όχημα, να τα εκφορτώνει έξω από κατοικία και να απασχολείται επί αρκετές ώρες στην εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού για φίλο του.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της σχέσης εμπιστοσύνης και αφοσίωσης, γεγονός που δικαιολογούσε την απόλυση.

Ο εργαζόμενος προσέφυγε στο Κοινωνικό Δικαστήριο της Ουέλβα, το οποίο με απόφασή του στις 24 Μαΐου 2023 έκρινε την απόλυση άδικη.

Ωστόσο, μετά από έφεση της εταιρείας, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας (TSJA) ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση, επισημαίνοντας ότι ο εργαζόμενος είχε προβεί σε ενέργειες και στάσεις ασύμβατες με τη διαδικασία ανάρρωσής του, ενώ βρισκόταν σε καθεστώς προσωρινής ανικανότητας.

Με την απόφαση αυτή, το δικαστήριο επικύρωσε τελικά τη νομιμότητα της απόλυσης.

