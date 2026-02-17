Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, ενώ ζημιές υπέστησαν ακόμη τέσσερα οχήματα.

Στις 4:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο Κολωνάκι, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μιας 36χρονης οδηγού που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που οδηγούσε η τραγουδίστρια κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.

