Χρήστο Μαυρίκη, πάλι εσύ; Από τα «ΚΑΦΑΟ» των υποκλοπών στο ταμπούρωμα των Σπάτων

Ο Χρήστος Μαυρίκης έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν και συχνά πυκνά πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα. Την Τρίτη 17/2 συνελήφθη και πάλι.

Χρήστος Μαυρίκης. Παλιός γνώριμος των διωκτικών αρχών, προσφάτως -και για την ακρίβεια πριν κάποιους μήνες- εμπλεκόμενος σε σκάνδαλο χρηματισμού αεροπαγίτη και γενικά άμεσα σχετιζόμενος με τις πρώτες γνωστές «υποκλοπές» στην Ελλάδα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (17/2) πρωταγωνίστησε σε ένα ακόμα περιστατικό με τις Αρχές, όταν πυροβόλησε στον αέρα και τελικά ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

