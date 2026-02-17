Ληστεία και ξυλοδαρμός με οπαδικά κίνητρα: Τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι;» και του απέσπασαν 300 ευρώ

Άγνωστοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 22χρονο στην Αργυρούπολη αφού πρώτα τον ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζει.

Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού έπεσε ένας 22χρονος, νωρίς το πρωί, στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 06:30 στην οδό Αλεξιουπόλεως, μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου τρεις άγνωστοι άνδρες πλησίασαν τον 22χρονο και αφού τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι;», στη συνέχεια του επιτέθηκαν με ξύλινο ρόπαλο και του αφαίρεσαν 300 ευρώ.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ