Αθώος δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Νέα ακρόαση στις 17 Μαρτίου

Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη για κατηγορίες ναρκωτικών και τρομοκρατίας. Νέα ακρόαση στις 17 Μαρτίου.

Αθώος δήλωσε ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Μανχάταν ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά την πρώτη του εμφάνιση στη Νέα Υόρκη για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μισή ώρα, με τον δικαστή να ορίζει νέα εμφάνιση στο δικαστήριο για τις 17 Μαρτίου.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να σηκωθεί και να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας. Ο Μαδούρο απάντησε στα ισπανικά, μιλώντας μέσω διερμηνέα, δηλώνοντας ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη στο σπίτι του.

Ο δικαστής τον διέκοψε άμεσα, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για νομικές τοποθετήσεις. Όπως τόνισε, «θα υπάρξει χρόνος και τόπος» για την υπεράσπιση να αναπτύξει τα επιχειρήματά της, διευκρινίζοντας ότι το ζητούμενο εκείνη τη στιγμή ήταν αποκλειστικά η επιβεβαίωση της ταυτότητας.

Παρά τη σύσταση του δικαστηρίου, ο Μαδούρο πρόλαβε να δηλώσει κατηγορηματικά την αθωότητά του. «Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, είμαι ακόμη πρόεδρος της χώρας μου», ανέφερε, πριν διακοπεί εκ νέου από τον δικαστή.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι έχει δει το κατηγορητήριο, χωρίς ωστόσο να το έχει μελετήσει πλήρως, προσθέτοντας ότι το έχει συζητήσει εν μέρει με τον δικηγόρο του. Αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και κατοχή πολυβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών.

Δήλωση αθωότητας και από τη σύζυγό του

Μετά τη δήλωση αθωότητας του Μαδούρο, ο δικαστής ζήτησε από τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της και ότι εκπροσωπείται από νομικό σύμβουλο. Μιλώντας επίσης μέσω διερμηνέα, η Φλόρες δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες που τη βαραίνουν.

«Αθώα, εντελώς αθώα», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύντομη διαδικασία και νέα ημερομηνία

Η ακροαματική διαδικασία για τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του διήρκεσε λιγότερο από 30 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της απαγγέλθηκαν επίσημα οι κατηγορίες και ορίστηκε νέα εμφάνιση στο δικαστήριο στις 17 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αίθουσα, ο Μαδούρο εισήλθε στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες στα πόδια. Εκείνος και η σύζυγός του κάθισαν δίπλα-δίπλα, φορώντας ακουστικά για τη ζωντανή μετάφραση της διαδικασίας.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν έκλεισε τη συνεδρίαση επαναλαμβάνοντας την υποχρέωση του Μαδούρο να παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστήριο στη νέα ημερομηνία που ορίστηκε.

