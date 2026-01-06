«Ο χρόνος δεν χάλασε»: Πώς μια διακοπή ρεύματος στις ΗΠΑ έκανε τα ρολόγια να καθυστερήσουν (vid)

Αναστάτωση προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ η επίσημη ώρα της χώρας που παρουσίασε απόκλιση μερικών μικροδευτερολέπτων, μετά από διακοπή ρεύματος.

Από το 2007, η επίσημη ώρα των ΗΠΑ καθορίζεται από το NIST, χρησιμοποιώντας 16 ατομικά ρολόγια που βρίσκονται στο εργαστήριό του στο Μπόλντερ. Τα ρολόγια αυτά βασίζονται στις ταλαντώσεις του ατόμου καισίου-133 και πιο συγκεκριμένα σε 9.192.631.770 περιόδους ακτινοβολίας.

Ο υπολογισμός της ώρας δεν γίνεται με απλό μέσο όρο. Αντίθετα, εφαρμόζεται ένας σταθμισμένος μέσος όρος, όπου τα πιο σταθερά ρολόγια «μετρούν» περισσότερο από τα υπόλοιπα.

Η καταιγίδα που έφερε μία απρόσμενη βλάβη

Την Τετάρτη (16/12), μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε γενικευμένη διακοπή ρεύματος στο συγκρότημα του NIST. Αν και τα συστήματα πέρασαν αυτόματα σε γεννήτριες εφεδρείας, ένα από τα κρίσιμα εφεδρικά συστήματα απέτυχε.

Αποτέλεσμα ήταν να επιβραδυνθεί ανεπαίσθητα η κατανομή του επίσημου χρονικού σήματος, προκαλώντας μια συνολική απόκλιση περίπου 4 μικροδευτερολέπτων (ή 4 εκατομμυριοστών του δευτερολέπτου).

Η εκπρόσωπος του NIST, Ρεμπέκα Τζέικομπσον, ξεκαθάρισε ότι το φαινόμενο δεν έχει πρακτικές επιπτώσεις για το κοινό: «Για να το βάλουμε σε πλαίσιο. Χρειάζονται περίπου 350.000 μικροδευτερόλεπτα για να ανοιγοκλείσει κανείς τα μάτια του και 150.000 για να χτυπήσει τα δάχτυλά του», εξήγησε.

Με απλά λόγια, η απόκλιση είναι απολύτως αόρατη για την καθημερινή ζωή.

Ποιοι επηρεάζονται πραγματικά από αυτή τη μικρο-απόκλιση

Για τους περισσότερους χρήστες, ακόμη και για όσους συγχρονίζουν συσκευές μέσω Internet, το πρόβλημα δεν έγινε καν αντιληπτό, καθώς η τυπική απόκλιση στο δημόσιο Διαδίκτυο φτάνει έτσι κι αλλιώς το 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου.

Ωστόσο, σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η αεροδιαστημική και οι υποδομές υψηλής ακρίβειας μια τέτοια απόκλιση μπορεί να προκαλέσει τεχνικές δυσκολίες. Για αυτόν τον λόγο, οι συγκεκριμένοι χρήστες είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως και είχαν πρόσβαση σε εναλλακτικά δίκτυα χρονισμού.

Το NIST ενεργοποίησε εφεδρικά συστήματα συγχρονισμού, μεταξύ αυτών και τη χρήση ρολογιών σε άλλο campus (WWV/Ft. Collins), καθώς και δίκτυα που βασίζονται σε δορυφόρους GPS. Σύμφωνα με την τελική ενημέρωση, η Υπηρεσία Διαδικτυακού Χρόνου του Μπόλντερ λειτουργεί πλέον κανονικά και με ακρίβεια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ