Η διαβόητη φυλακή που κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο: Οι «απάνθρωπες» συνθήκες και οι διάσημοι (vid)

Στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, μία από τις πιο σκληρές και διαβόητες ομοσπονδιακές φυλακές των ΗΠΑ, μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του.

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η μεταφορά του σε ομοσπονδιακή κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες «ξύπνησε» ένα σωφρονιστικό ίδρυμα που εδώ και χρόνια προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC Brooklyn) δεν είναι μία απλή φυλακή, αλλά ένα σημείο αναφοράς για τις καταγγελίες περί απάνθρωπων συνθηκών κράτησης, ακόμη και για κρατούμενους υψηλού προφίλ.

Το MDC Brooklyn έχει συνδεθεί επανειλημμένα με εικόνες εγκατάλειψης, σκληρής πειθαρχίας και σοβαρών ελλείψεων, γεγονός που καθιστά κάθε νέα υπόθεση που περνά τις πύλες του αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος.

Τι είναι το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν

Το MDC Brooklyn είναι η μοναδική ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης και φιλοξενεί περίπου 1.300 κρατούμενους, κυρίως υπόδικους που αναμένουν τη δίκη τους. Η εγκατάσταση έχει αποκτήσει φήμη για τις εξαιρετικά σκληρές συνθήκες κράτησης.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε πως είχε ενημερωθεί για τον «προγραμματισμένο εγκλεισμό» του ζεύγους σε ομοσπονδιακή κράτηση, ασκώντας παράλληλα κριτική στην επιχείρηση.

Οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησης

Ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν χαρακτηρίσει το MDC «βάρβαρο» και «απάνθρωπο», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν μειώσει ποινές κρατουμένων λόγω των συνθηκών κράτησης.

Καταγγελίες κάνουν λόγο για:

φαγητό με σκουλήκια,

συνεχείς εγκλεισμούς (lockdowns),

ελλιπή ιατρική φροντίδα,

σοβαρή υποστελέχωση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μία περίπτωση δεσμοφύλακας ψέκασε με σπρέι πιπεριού κρατούμενο σε ψυχική κρίση, ο οποίος αργότερα πέθανε δεμένος χειροπόδαρα.

Οι «διάσημοι» κρατούμενοι του MDC

Η φυλακή έχει φιλοξενήσει μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της διεθνούς επικαιρότητας:

τη Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν,

τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ της FTX,

τον Λουίτζι Μαντζιόνε, κατηγορούμενο για τη δολοφονία CEO της UnitedHealthcare,

καθώς και καλλιτέχνες όπως ο P. Diddy και ο R. Kelly.

