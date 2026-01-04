Ποιες χώρες στηρίζουν Μαδούρο και ποιες Τραμπ στη σύγκρουση μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ (vid)

Σε σημείο καμπής βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τις εκρήξεις στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ξημέρωσε υπό τον ήχο εκρήξεων και υπερπτήσεων στρατιωτικών αεροσκαφών, με τις εικόνες από το Καράκας να επιβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ είχε σαφή στρατιωτικά χαρακτηριστικά. Η είδηση της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο κυριάρχησε από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας πολιτικό σοκ στη χώρα.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε περίπτωση αδυναμίας του προέδρου, καθήκοντα αναλαμβάνει η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα ελέγξει πραγματικά την εξουσία τις επόμενες ημέρες.

Βενεζουέλα vs ΗΠΑ: Πως «χωρίζεται» ο κόσμος;

Οι «παραδοσιακοί» σύμμαχοι της Βενεζουέλας

Δύο χώρες έχουν σταθεί ιστορικά στο πλευρό του καθεστώτος Μαδούρο: η Κούβα και η Νικαράγουα.Η Αβάνα επανέλαβε τη «πλήρη και απόλυτη στήριξή» της στη Βενεζουέλα, με τον υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ να καταγγέλλει τις αμερικανικές ενέργειες. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ντανιέλ Ορτέγα στη Νικαράγουα κατηγόρησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει τον έλεγχο του πετρελαίου της χώρας.

Ιράν και Λευκορωσία στο πλευρό του Καράκας

Το Ιράν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Βενεζουέλας, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει πρακτικά μέτρα στήριξης.

Η Λευκορωσία παραμένει από τους πιο σταθερούς συμμάχους του Μαδούρο. Ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο είχε δηλώσει πρόσφατα ότι θα δεχόταν τον Μαδούρο στη χώρα του, εάν εκείνος επέλεγε να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα.

Ρωσία και Κίνα κρατούν αποστάσεις

Εντύπωση προκαλεί η στάση Ρωσίας και Κίνας, που αν και διατηρούν στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, αποφεύγουν να εμπλακούν ενεργά. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Μόσχα έχει στραμμένη την προσοχή της στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ το Πεκίνο αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αμφότερες φαίνεται να επιλέγουν στάση αναμονής, αποφεύγοντας τη σύγκρουση με την Ουάσινγκτον σε αυτή τη φάση.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή

Στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ταχθεί ανοιχτά πέντε εδάφη και χώρες της Καραϊβικής:

Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Δομινικανή Δημοκρατία

Γρενάδα

Πουέρτο Ρίκο

Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Στις περιοχές αυτές, το τελευταίο διάστημα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει στρατιωτικές βάσεις και πραγματοποιήσει ασκήσεις, γεγονός που προϊδέαζε για την επιχείρηση.

