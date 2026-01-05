Από ουρές πέντε ωρών σε άδεια τραπέζια: Τι πήγε στραβά στο Tesla Diner του Έλον Μασκ (vid)

Έξι μήνες μετά το εντυπωσιακό άνοιγμά του, το Tesla Diner του Έλον Μασκ στο Λος Άντζελες φαίνεται να έχει χάσει τη λάμψη του...

Όταν άνοιξε τις πόρτες του, το Tesla Diner, το νέο εστιατόριο του Έλον Μασκ έγινε αμέσως viral. Επισκέπτες περίμεναν έως και πέντε ώρες για να μπουν, ενώ έξω από το κτίριο προβάλλονταν ταινίες σε γιγαντοοθόνη για να περνά η ώρα.

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή TikTok, έπαιζε Star Trek, καθώς η ουρά τυλιγόταν γύρω από το κτίριο. Πολλοί χαρακτήρισαν το σκηνικό ως «peak California future core», έναν συνδυασμό τεχνολογικής κουλτούρας, ρετρό αισθητικής και fast food.

Προτεραιότητα στους κατόχους Tesla

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν αντιδράσεις ήταν το γεγονός ότι οι οδηγοί Tesla είχαν προτεραιότητα με ξεχωριστή, πολύ μικρότερη ουρά.

Η TikToker @marinaodinn νόμιζε αρχικά πως η αναμονή ήταν λογική, μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι η σύντομη ουρά αφορούσε αποκλειστικά ιδιοκτήτες Tesla. Εκείνη και η οικογένειά της κατέληξαν να περιμένουν πέντε ώρες, αντί για τις δύο που τους είχαν υποσχεθεί.

Η εμπειρία στο εστιατόριο: Cybertruck κουτιά και ρομπότ-σερβιτόροι

Το μενού κινείται σε κλασικές επιλογές, με burgers, hot dogs, πατάτες και με το «Tesla twist», δηλαδή όλα σερβίρονται σε κουτιά σε σχήμα Cybertruck, ενώ το φαγητό φέρνουν ρομπότ. Η εμπειρία ενθουσίασε τον γιο της Marinaodinn, αν και η ίδια δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από όλα τα πιάτα.

Οι κριτικές: Από «10 στα 10» μέχρι την... απογοήτευση

Στο review της διάρκειας οκτώ λεπτών:

Το chicken burger πήρε «δέκα στα δέκα»

πήρε «δέκα στα δέκα» Το Tesla burger χαρακτηρίστηκε «παραψημένο smash burger»

χαρακτηρίστηκε «παραψημένο smash burger» Το tuna melt αναδείχθηκε «κρυφό διαμάντι»

αναδείχθηκε «κρυφό διαμάντι» Το ποπ κορν κρίθηκε «κάπως μπαγιάτικο»

Λίγες ώρες αργότερα, το TikTok πλημμύρισε με κριτικές. Ο food reviewer Natelo (@natelovlogs) χαρακτήρισε το chicken & waffle sandwich «πολύ στεγνό» και δήλωσε πως περίμενε κάτι καλύτερο. «Ωραία ιδέα, αλλά τίποτα το φοβερό», σχολίασε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το περιβόητο «Epic Bacon». Χρήστης στο X ανέβασε φωτογραφία τύπου «Instagram vs Reality», δείχνοντας ένα μόνο κομμάτι μπέικον να προεξέχει από το κουτί. Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 7 εκατομμύρια προβολές, ενώ λίγο αργότερα το «Epic Bacon» εξαφανίστηκε από το online μενού.

Τον Νοέμβριο του 2025 αποχώρησε ο σεφ Έρικ Γκρίνσπαν, που είχε συμβάλει στο λανσάρισμα του diner, για να αφοσιωθεί στο νέο του εγχείρημα, ένα εβραϊκό ντελικατέσεν. Τον Ιανουάριο του 2026, η Guardian μετέδωσε πως το πάρκινγκ ήταν «μισοάδειο» και το εστιατόριο σχεδόν άδειο, σημάδι ότι ο αρχικός ενθουσιασμός είχε ξεφουσκώσει.

Πόσο κοστίζει το φαγητό στο Tesla Diner

Οι τιμές κυμαίνονται από 4 έως 15 δολάρια:

Συνοδευτικά και αναψυκτικά από 4$

Tesla Burger περίπου 13,50$

Hot dog γύρω στα 13$

Grilled cheese 9$

Tuna melt 14$

Club sandwich και biscuits with gravy έως 15$

Τιμές μεσαίας κατηγορίας για τα δεδομένα του Λος Άντζελες, αλλά όχι πάντα αντάξιες της αναμονής.

