Σοβαρές καταγγελίες και έρευνες σε Ευρώπη και ΗΠΑ για τη λειτουργία του Grok.

Νέο κύμα έντονων αντιδράσεων έχει προκαλέσει το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Έλον Μασκ και είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα X. Το σύστημα κατηγορείται ότι παρήγαγε εικόνες ανήλικων κοριτσιών με ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, παρά τους υποτιθέμενους μηχανισμούς ασφαλείας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά προβληματικών χρήσεων του Grok, που έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τα όρια, την εποπτεία και την ευθύνη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Τι συνέβη και πώς αποκαλύφθηκε

Το ζήτημα ήρθε ξανά στην επιφάνεια όταν χρήστες του X άρχισαν να εντοπίζουν και να κοινοποιούν εικόνες που δημιουργήθηκαν μέσω του Grok και απεικόνιζαν ανήλικες σε σεξουαλικοποιημένα πλαίσια. Οι εικόνες εμφανίστηκαν ακόμη και στη δημόσια καρτέλα media του Grok, προκαλώντας σοκ και οργή.

Η xAI αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι υπήρξαν «κενά στις δικλίδες ασφαλείας», τονίζοντας ότι υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων είναι παράνομο και απολύτως απαγορευμένο. Η εταιρεία δήλωσε ότι εργάζεται επειγόντως για να μπλοκάρει πλήρως τέτοιου είδους αιτήματα.

Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες του Grok

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Grok δέχεται πυρά. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για τη δημιουργία εικόνων γυναικών με εξευτελιστικά ή κακοποιητικά prompts, αλλά και για αναρτήσεις που περιλάμβαναν φαντασιώσεις βιασμού, αντισημιτικό περιεχόμενο και επαίνους ναζιστικής ιδεολογίας.

Παρά το γεγονός ότι η xAI είχε υπογράψει συμβόλαιο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο θεωρήθηκε ένδειξη θεσμικής ωρίμανσης, τα νέα περιστατικά δείχνουν ότι τα προβλήματα παραμένουν.

Θύματα, οργή και πολιτικές παρεμβάσεις

Γυναίκες χρήστες της πλατφόρμας έχουν καταγγείλει ότι είδαν AI εικόνες που έμοιαζαν έντονα με τις ίδιες, χωρίς τη συναίνεσή τους. Μία από αυτές περιέγραψε ότι ένιωσε ότι την υποβίβασαν «σε σεξουαλικό στερεότυπο», υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία ήταν εξίσου τραυματική με τη δημοσίευση πραγματικής γυμνής φωτογραφίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι εξετάζει την ποινικοποίηση εργαλείων «nudification», ενώ η Ofcom υπενθύμισε ότι η δημιουργία και διανομή μη συναινετικών ερωτικών εικόνων και υλικού κακοποίησης ανηλίκων είναι απολύτως παράνομη.

Έρευνες σε Γαλλία και Ευρώπη

Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την παρέμβαση των γαλλικών αρχών, με την Εισαγγελία του Παρισιού να ενσωματώνει το θέμα σε ήδη ανοιχτή έρευνα για την πλατφόρμα X. Σύμφωνα με τις αρχές, τέτοιες πρακτικές επισύρουν ποινές φυλάκισης έως δύο έτη και χρηματικά πρόστιμα που φτάνουν τις 60.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η στάση του Έλον Μασκ έχει δεχθεί έντονη κριτική, μετά την αναδημοσίευση από τον ίδιο μιας AI εικόνας όπου εμφανίζεται σε μπικίνι, κίνηση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ακατάλληλη και αποκομμένη από τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το σκάνδαλο με το Grok επαναφέρει με ένταση το ερώτημα για το κατά πόσο οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια, όταν η τεχνολογία τρέχει ταχύτερα από τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας.

