Ο Έλον Μασκ προκάλεσε την κοινή γνώμη με ένα σεξιστικό σχόλιο για μια 19χρονη που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απέλασης λόγω προβλήματος με τη βίζα της.

Σάλο προκάλεσε ο Έλον Μασκ με μια σεξιστική του ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι θα έπρεπε να υπάρξουν εξαιρέσεις για τις «καυτές γυναίκες» που κινδυνεύουν με απέλαση, αναφερόμενος στην υπόθεση μιας 19χρονης.

Η Όντρεϊ Μόρις από το Λος Άντζελες ζει στη Δανία με την οικογένειά της από την ηλικία των 9 ετών και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απέλασης λόγω προβλημάτων με τη βίζα της.

Ο Μασκ σχολίασε σε μια ανάρτηση στο X, που έχει πλέον διαγραφεί, η οποία αφορούσε τα προβλήματα με τη βίζα της 19χρονης: «Οι καυτές γυναίκες με βαθμολογία 8 ή πάνω θα πρέπει να εξαιρούνται».

8 or above level hotness should get an exemption 😂 December 28, 2025

Η απάντηση της Μόρις

Η Μόρις απάντησε στο σχόλιο του Μασκ, το οποίο έχει γίνει viral, λέγοντας στη «The Daily Beast» ότι θεωρεί όλη την κατάσταση τρελή. «Σίγουρα είναι τρελό. Δεν με εξέπληξε τόσο η άποψη του Μασκ, γιατί από την αρχή, όταν η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, το θέμα ήταν η εμφάνισή μου, το ότι είμαι ξανθιά και λευκή», ανέφερε.

«Δεν με σόκαρε τόσο αυτό που είπε, όσο το γεγονός ότι το είπε ο ίδιος», πρόσθεσε η νεαρή. Η Μόρις τόνισε επίσης την απογοήτευσή της για το ότι ο Μασκ δεν αναφέρθηκε στα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή στο γεγονός ότι μεγάλωσε στην επαρχία από μικρή. «Αν όμως αυτό το σχόλιο τραβήξει την προσοχή, τότε δεν με πειράζει να νιώθω λίγο ντροπιασμένη. Δεν με πειράζει», συμπλήρωσε.

Τα σχόλια στα social media

Οι επικριτές του δισεκατομμυριούχου στο διαδίκτυο, ωστόσο, δεν έδειξαν την ίδια επιείκεια, κατακρίνοντας τον 54χρονο για την «επιθετική συμπεριφορά» του απέναντι σε μια έφηβη. Κάποια από τα σχόλια που δέχτηκε, σύμφωνα με την Daily Mail, ήταν: «Ηρέμησε, γέρο», «Είσαι ανατριχιαστικός, παρ’ ότι έχει δισεκατομμύρια» και «Ήσουν 36 χρονών όταν αυτή γεννήθηκε».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ