Η χώρα που διέγραψε την παραμονή Πρωτοχρονιάς το 1994: Ζούσε σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες (vid)

Το 1994, μια ολόκληρη χώρα στον Ειρηνικό Ωκεανό «πήδηξε» απευθείας από τις 30 Δεκεμβρίου στην 1η Ιανουαρίου, διαγράφοντας την παραμονή Πρωτοχρονιάς από το ημερολόγιο.

Το Κιριμπάτι είναι ένα απομονωμένο νησιωτικό κράτος στον κεντρικό Ειρηνικό, αποτελούμενο από δεκάδες ατόλες και νησιά, με πληθυσμό περίπου 134.500 κατοίκους.

Μέχρι το 1995, η γεωγραφική του θέση δημιουργούσε ένα μοναδικό και χαοτικό πρόβλημα, αφού η χώρα βρισκόταν κυριολεκτικά πάνω στη Διεθνή Γραμμή Αλλαγής Ημερομηνίας.

Τι είναι η Διεθνής Γραμμή Ημερομηνίας;

Η Διεθνής Γραμμή Αλλαγής Ημερομηνίας είναι μια νοητή γραμμή στον Ειρηνικό Ωκεανό που χωρίζει τη μία ημέρα από την επόμενη. Αν τη διασχίσει κανείς, είτε «κερδίζεις» είτε «χάνεις» μία ημέρα, ανάλογα με την κατεύθυνση του ταξιδιού.

Δεν ελέγχεται από κάποιον διεθνή οργανισμό, όμως είναι κρίσιμη για τις μεταφορές, το εμπόριο και τον συντονισμό του χρόνου.

Όταν μια χώρα ζούσε σε… τρεις διαφορετικές ημερομηνίες

Λόγω της θέσης της, το Κιριμπάτι εκτεινόταν σε τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας:

UTC+12 στα Νησιά Γκίλμπερτ

UTC−11 και UTC−10 στα Νησιά Φοίνιξ και Λάιν

Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε διαφορά έως και 23 ωρών μέσα στην ίδια χώρα. Κάποια νησιά ζούσαν σε διαφορετική ημερομηνία από τα υπόλοιπα. Όπως είχε δηλώσει στο BBC ο Μάικλ Γουόλς, επίτιμος πρόξενος του Κιριμπάτι στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 20% του πληθυσμού βρισκόταν στην άλλη πλευρά της ημερομηνίας. Πραγματικά ένα ακραίο φαινόμενο...

Η ριζική λύση: Μετακίνηση της γραμμής

Για να λυθεί το πρόβλημα, η κυβέρνηση πήρε μια τολμηρή απόφαση και «μετακίνησε» την Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας, ώστε να περικλείει όλα τα νησιά του Κιριμπάτι στην ίδια ημέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα η γραμμή παρουσιάζει εκείνο το χαρακτηριστικό «ζιγκ-ζαγκ» στον χάρτη του Ειρηνικού.

Η αλλαγή εφαρμόστηκε στη μετάβαση από το 1994 στο 1995. Για να συγχρονιστεί ο χρόνος, ορισμένα νησιά παρέλειψαν εντελώς την 31η Δεκεμβρίου 1994. Το ημερολόγιο απλώς «πήδηξε» από τις 30 Δεκεμβρίου στην 1η Ιανουαρίου: «Απλώς το κάναμε και ενημερώσαμε τον κόσμο. Μερικοί άτλαντες άργησαν να το διορθώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουόλς.

Το Κιριμπάτι δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Το 2011, η Σαμόα και το Τοκελάου μετακίνησαν επίσης τη θέση τους σε σχέση με τη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας, για να ευθυγραμμιστούν εμπορικά με την Ασία και τον Ειρηνικό. Και εκεί, η 31η Δεκεμβρίου… εξαφανίστηκε από το ημερολόγιο.

