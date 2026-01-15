Ξόδεψε 14.000 δολάρια και έδωσε 960 φορές για να πάρει το δίπλωμα: Τελικά τα κατάφερε (vid)

Μια γυναίκα από τη Νότια Κορέα πέρασε τις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης μετά από 960 προσπάθειες, ξοδεύοντας πάνω από 14.000 δολάρια σε μαθήματα.

Μια γυναίκα από τη Νότια Κορέα κατάφερε να γίνει viral για τον εξής λόγο: έδωσε 960 φορές για να πάρει το δίπλωμα οδήγησης, ξοδεύοντας πάνω από 14.000 δολάρια. Η Cha Sa-Soon έχει πλέον γίνει κάτι σαν διεθνής διασημότητα.

Η 69χρονη γυναίκα μπορεί να πέρασε τελικά τις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης πριν από 15 χρόνια, αλλά η ιστορία της παραμένει θρυλική σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσιάζεται από μια βρετανική εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανικών υπηρεσιών με έδρα τα West Midlands στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με πολλά νήματα στο Reddit.

Τι ήταν αυτό που την δυσκόλεψε

Σε μια συνέντευξη στους New York Times, η Sa-Soon εξήγησε ότι δεν ξεκίνησε να μαθαίνει οδήγηση μέχρι να φτάσει τα 60 της, επειδή ήταν «πολύ απασχολημένη μεγαλώνοντας τα τέσσερα παιδιά της». Όμως αυτό που προκαλεί ερωτηματικά είναι τι ήταν εκείνο που την δυσκόλεψε τόσο: το θεωρητικό ή το πρακτικό μέρος του τεστ οδήγησης;

Σύμφωνα με τη RAC περιγράφει η Cha Sa-Soon αντιμετώπισε δυσκολίες και στα δύο μέρη για την απόκτηση του διπλώματός της. Αναφέρει ότι η γυναίκα προσπάθησε για πρώτη φορά το θεωρητικό τεστ τον Απρίλιο του 2005, αλλά δυστυχώς δεν το πέρασε. Ωστόσο, συνέχισε ακούραστα και μετά από τόσα πολλά τεστ (έκανε το τεστ κάθε μέρα, πέντε μέρες την εβδομάδα για τρία χρόνια), μέχρι που τελικά το πέρασε.

Στη συνέχεια, ακολουθούσε το πρακτικό μέρος, που παρουσίαζε ακόμα περισσότερα εμπόδια. Η Sa-Soon έκανε συνολικά 960 τεστ στην προσπάθειά της να αποκτήσει το δίπλωμα, με έναν χρήστη στο YouTube να σχολιάζει: «Μια γυναίκα καθαρής αποφασιστικότητας και θέλησης».

Γιατί επέμενε τόσο να πάρει το δίπλωμα

Αλλά γιατί ήταν η Sa-Soon τόσο αποφασισμένη να αποκτήσει το δίπλωμά της; Η Sa-Soon φέρεται να ξόδεψε περίπου 11.000 λίρες (14.000 δολάρια) για όλα τα τεστ, σύμφωνα με την RAC.

Ωστόσο, για εκείνη άξιζε τον κόπο, τον χρόνο και το χρήμα, δεδομένης της ανάγκης της να έχει όχημα για να υποστηρίζει την επιχείρηση πώλησης λαχανικών της και να πηγαίνει τα εγγόνια της στον ζωολογικό κήπο.

Και όταν τελικά τα κατάφερε, ο εκπαιδευτής της από τη Σχολή Οδήγησης είπε στους New York Times: «Βγήκαμε όλοι έξω, φωνάζοντας και την αγκαλιάσαμε, δίνοντάς της λουλούδια».

Ξόδεψε πάνω από 14.000 δολάρια

Η Sa-Soon ξόδεψε για να αποκτήσει το δίπλωμά της, το απίστευτο ποσό των 14.000 δολαρίων, χωρίς καν να υπολογιστούν τα μαθήματα οδήγησης που έκανε για να προετοιμαστεί για το πρακτικό τεστ.

Ο εκπαιδευτής πρόσθεσε: «Δεν είχαμε το θάρρος να της πούμε να τα παρατήσει γιατί συνέχιζε να εμφανίζεται».

Με συγκινητικό τρόπο, μετά την επιτυχία της στο τεστ στην 960ή προσπάθεια, ο Νοτιοκορεάτης κατασκευαστής αυτοκινήτων Hyundai της χάρισε ένα νέο όχημα αξίας περίπου 15.000 δολαρίων.

