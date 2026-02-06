Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το σχέδιο της Κίνας στην Αφρική

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν τη ραγδαία ανάπτυξη κινεζικών megaports στην Αφρική, ενισχύοντας το εμπόριο αλλά και τη γεωστρατηγική παρουσία του Πεκίνου στην περιοχή.

Μια εντυπωσιακή εικόνα της αυξανόμενης κινεζικής επιρροής στην Αφρική αποκαλύπτουν πρόσφατες δορυφορικές λήψεις, φωτίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν τεράστιες επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές σε ολόκληρη την ήπειρο. Εκεί όπου πριν από μια δεκαετία υπήρχαν σχεδόν άδειες ακτογραμμές, σήμερα δεσπόζουν υπερσύγχρονα λιμάνια με στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο.

Δορυφορικές εικόνες που εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα The Telegraph καταγράφουν τη θεαματική μεταμόρφωση αφρικανικών λιμένων από το 2015 έως σήμερα. Οι πρώτες λήψεις δείχνουν περιορισμένη δραστηριότητα και στοιχειώδεις εγκαταστάσεις, ενώ οι νεότερες αποκαλύπτουν ένα πυκνό δίκτυο αποβαθρών, γερανών και πλατφορμών φόρτωσης - εκφόρτωσης, ικανών να εξυπηρετούν πλοία μεγάλης χωρητικότητας.

Σε διάστημα μικρότερο της δεκαετίας, δεκάδες παραθαλάσσιες περιοχές μετατράπηκαν σε περιφερειακά megaports, χάρη σε επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από το Πεκίνο. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το λιμάνι βαθέων υδάτων Lekki, κοντά στο Λάγος της Νιγηρίας. Με κινεζική χρηματοδότηση που αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, το Lekki εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους λιμένες της αφρικανικής ηπείρου.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, μόνο τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, το λιμάνι διαχειρίστηκε φορτία αξίας άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού κόμβου εμπορίου στη Δυτική Αφρική. Και δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Το Lekki αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου λιμένων που είτε κατασκευάζονται είτε λειτουργούν από κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις.

Φιλοξενία πολεμικών πλοίων

Επισήμως, τα έργα αυτά εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης του εμπορίου και της περιφερειακής συνδεσιμότητας. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι λιμενικές αυτές υποδομές διαθέτουν και σαφές στρατιωτικό αποτύπωμα. Η δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων πλοίων και η εγγύτητα σε κρίσιμες ναυτιλιακές αρτηρίες, όπως η Διώρυγα του Σουέζ, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη κινεζικών ναυτικών δυνάμεων.

Για το Πεκίνο, η παρουσία στην Αφρική θεωρείται κομβικής σημασίας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ισχύος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαίο, σύμφωνα με αναλυτές, ότι πολλά από τα λιμάνια έχουν σχεδιαστεί με προδιαγραφές που επιτρέπουν τη φιλοξενία πολεμικών πλοίων.

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της Αφρικής, η Κίνα δραστηριοποιείται ως κατασκευαστής, χρηματοδότης ή διαχειριστής σε σχεδόν 80 λιμάνια σε 32 αφρικανικές χώρες, με κινεζικές εταιρείες να έχουν παρουσία σε πάνω από το ένα τρίτο των εμπορικών λιμένων της ηπείρου. Μια εξέλιξη που επανακαθορίζει όχι μόνο το εμπόριο, αλλά και τις γεωπολιτικές ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

