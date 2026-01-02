Κραν Μοντανά: Ο ιδιοκτήτης του μπαρ μιλάει για την ανείπωτη τραγωδία

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Constellation» στο Κραν Μοντανά σπάει τη σιωπή του για την πολύνεκρη τραγωδία της Πρωτοχρονιάς 2026, με 40 νεκρούς και 119 τραυματίες.

Η Ελβετία παραμένει σοκαρισμένη μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκε στο μπαρ «Constellation» στο Κραν Μοντανά, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς 2026. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός αναφέρει 40 νεκρούς και 119 τραυματίες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων, η οποία καθίσταται δύσκολη λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι σοροί.

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίς Πιού, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που τοποθετήθηκαν στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας, τα οποία ήρθαν πολύ κοντά στην εύφλεκτη οροφή του κτιρίου, προκαλώντας ταχύτατη και εκτεταμένη φωτιά. Πρόκειται για «κεριά» που χρησιμοποιούνται συνήθως σε τούρτες γενεθλίων και διατίθενται στην αγορά λιανικής.

Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στον μονωτικό αφρό της οροφής, στις ανακαινίσεις, στις άδειες λειτουργίας και στα μέτρα πυρασφάλειας του μπαρ. Βίντεο και μαρτυρίες προκαλούν ερωτήματα για την περιορισμένη πρόσβαση και την ασφάλεια των εξόδων κινδύνου, καθώς πολλοί θαμώνες συνωστίστηκαν σε μια στενή σκάλα κατά την εκκένωση.

Σπάει τη σιωπή του ο ιδιοκτήτης

Ένας εκ των ιδιοκτητών, μαζί με τη σύντροφό του, που υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο χέρι, προέβη στις πρώτες δηλώσεις στην ιστοσελίδα 20 Minuten. Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος: «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε, είμαστε όλοι σε άσχημη κατάσταση. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές και τους δικηγόρους μας για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών».

Ο ιδιοκτήτης διευκρίνισε ότι το κατάστημα είχε επιθεωρηθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία και όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες σχετικά με πιστοποιήσεις ασφαλείας, λόγω της ψυχολογικής κατάστασης μετά την τραγωδία.

Η έρευνα συνεχίζεται και επικεντρώνεται στον έλεγχο των ανακαινίσεων, των υλικών, των μέτρων ασφαλείας και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς πυρασφάλειας, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της φονικής έκρηξης.

