Έκαψε το αγρόκτημα του γείτονα την Πρωτοχρονιά - Το δικαστήριο τον απάλλαξε από αποζημίωση 417.000€

Πυροτέχνημα την Πρωτοχρονιά προκάλεσε πυρκαγιά σε αγρόκτημα στη Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε την τροχιά απρόβλεπτη και απάλλαξε τον δράστη από αποζημίωση 417.000€.

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως γιορτινό... ατύχημα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εξελίχθηκε σε πολυετή νομική διαμάχη και κατέληξε σε απόφαση-σταθμό από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (BGH). Το ανώτατο δικαστήριο απάλλαξε οριστικά έναν άνδρα από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ύψους 417.720,91 ευρώ, παρά το γεγονός ότι πυροτέχνημα που εκτόξευσε προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά στο αγρόκτημα του γείτονά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή της Γερμανίας, όταν ο κατηγορούμενος άναψε πυροτέχνημα εντός της ιδιοκτησίας του. Ο «πύραυλος», τοποθετημένος σε σωρό χιονιού, εκτοξεύθηκε αρχικά κάθετα σε ύψος περίπου πέντε μέτρων, όμως στη συνέχεια άλλαξε απρόβλεπτα πορεία. Κατέληξε να εισέλθει από στενό άνοιγμα -διαμέτρου 67 έως 87 χιλιοστών- και να πέσει στην οροφή αχυρώνα γειτονικού αγροκτήματος.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, καταστρέφοντας τον αχυρώνα, αποθήκες, χοιροστάσιο, το σπίτι του αγρότη και αρκετές θέσεις στο γκαράζ. Η ασφαλιστική εταιρεία κάλυψε αρχικά το κόστος των ζημιών και στη συνέχεια στράφηκε δικαστικά κατά του γείτονα, διεκδικώντας την πλήρη αποζημίωση.

Ωστόσο, τα γερμανικά δικαστήρια δεν δικαίωσαν την ασφαλιστική εταιρεία. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, ενώ το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται υπαιτιότητα του κατηγορουμένου. Αν και αναγνώρισε θεωρητικά το ενδεχόμενο ευθύνης βάσει του δικαίου γειτονίας, η κρίση αυτή προσβλήθηκε και η υπόθεση έφτασε στο BGH.

Η δικαστική απόφαση

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (BGH) έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για αποζημίωση ούτε βάσει υπαιτιότητας ούτε βάσει αντικειμενικής ευθύνης γειτονίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, η εκτόξευση του πυροτεχνήματος δεν συνιστούσε προβλέψιμη πηγή κινδύνου τέτοιας φύσης ώστε να μπορεί να αποδοθεί ευθύνη για την πυρκαγιά.

Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι ο αχυρώνας ήταν κατασκευασμένος με εύφλεκτα υλικά και ότι η τελική πορεία του «πυραύλου» καθορίστηκε από τυχαίους και απρόβλεπτους παράγοντες. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, ακόμη και με την τήρηση των συνήθων μέτρων ασφαλείας, ο κίνδυνος από τη χρήση πυροτεχνημάτων δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως.

Κατά συνέπεια, το BGH ανέτρεψε την αστική αξίωση και απάλλαξε τον γείτονα από την καταβολή της αποζημίωσης, κρίνοντας ότι η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην πυρκαγιά δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί.

Η απόφαση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για παρόμοιες υποθέσεις, επανακαθορίζοντας τα όρια της ευθύνης σε ατυχήματα που προκύπτουν από τη χρήση πυροτεχνημάτων.

