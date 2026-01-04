Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης, ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

Ο τρόπος ζωής στο Οϊμιάκον είναι αυστηρά οργανωμένος γύρω από το ψύχος.

Το Οϊμιάκον, στη Σιβηρία, είναι γνωστό ως το πιο κρύο μόνιμα κατοικημένο μέρος στη Γη. Φημίζεται για το ακραίο ηπειρωτικό του κλίμα, με καταγεγραμμένες θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους -71,2℃. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την καθημερινή ζωή μία μεγάλη πρόκληση.

Παρ' όλα αυτά, οι ανθεκτικοί μόνιμοι κάτοικοι επιβιώνουν χρησιμοποιώντας ειδικό ρουχισμό, τοπική διατροφή (κρέας ταράνδου και αλόγου) και εξαιρετικά μονωμένα σπίτια. Ακόμη, κρατούν τα αυτοκίνητα σε λειτουργία για να μην παγώσουν, παρά την άγρια ομορφιά του τοπίου και τις ακραίες συνθήκες αυτού του σιβηρικού χωριού κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.

