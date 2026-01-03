Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

Αλλάζει το καθεστώς σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σταδιακά στην πλήρη εναρμόνιση των διπλωμάτων οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2033 όλοι οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα πριν από τον Ιανουάριο του 2013 θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο, ενιαίου ευρωπαϊκού τύπου.

Μέχρι σήμερα η υποχρέωση αφορούσε κυρίως τα παλιά, χάρτινα διπλώματα. Πλέον, όμως, στο μέτρο εντάσσονται και τα διπλώματα σε μορφή πιστωτικής κάρτας.

