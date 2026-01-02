Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

Πώς περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας τη συγκλονιστική στιγμή που παρακολούθησε.

Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που επέζησαν από την κόλαση του μπαρ στο Κραν Μοντανά έρχονται στο φως. Άνθρωποι που γλίτωσαν από θαύμα την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά όπως μαρτυρεί η ιστορία της Λετίσια Πλέις, που είδε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια της.

Όταν ξέσπασε η φωτιά, επικράτησε πανικός και ουρλιαχτά, όλοι έτρεχαν να σωθούν. Παγιδευμένος στις φλόγες, τρομοκρατημένος, ένας νεαρός μέσα στο μπαρ του Κραν Μοντανά, έσφιξε στο χέρι του τον σταυρό που φορούσε, περιμένοντας το οδυνηρό τέλος του, περιγράφει η αυτόπτης μάρτυρας.

