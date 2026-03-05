Καμπανάκι από νέα μελέτη για τη στάθμη της θάλασσας: «Είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι πιστεύαμε»

Νέα μελέτη αναιρεί προηγούμενες, τονίζοντας πως το πρόβλημα με τη στάθμη της θάλασσας είναι πολύ μεγαλύτερο και πως κινδυνεύει πολύς περισσότερος κόσμος απ' αυτό.

Η στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι δείχνουν οι περισσότερες μελέτες για τους κλιματικούς κινδύνους.

Οι Katharina Seeger και Philip S. J. Minderhoud εξέδωσαν την παραπάνω προειδοποίηση σε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature, η οποία αναιρεί όλους τους προηγούμενους τρόπους που έγιναν οι εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Το λάθος που έγινε στο 99% των προηγούμενων μελετών

Μετά την ανάλυση της πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι περισσότερο απ' το 99% των μελετών, δεν ενσωματώνουν σωστά το πραγματικό ύψος της θάλασσας με το υψόμετρο του παράκτιου εδάφους.

Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό, καθώς η λανθασμένη σύγκριση αυτών των δύο δεδομένων μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά τις εκτιμήσεις για τις πλημμύρες και για τον πληθυσμό που εκτίθεται σε κίνδυνο.

Εννέα στις δέκα αξιολογήσεις χρησιμοποιούν γεωειδή μοντέλα (αναπαράσταση της μέσης στάθμης της θάλασσας βασισμένη στη γήινη βαρύτητα), αντί για πραγματικές μετρήσεις σε κάθε ακτή. Το μειονέκτημα είναι πως αυτό το μοντέλο δεν συμπίπτει πάντα με την παρατηρούμενη επιφάνεια των ωκεανών.

Απόκλιση εκατοστών που μπορεί να αποβεί... μοιραία

Οι αναλύσεις που έγιναν αργότερα, έδειξαν πως η μετρούμενη στάθμη της θάλασσας είναι, κατά μέσο όρο, μεταξύ 24 και 27 εκατοστών υψηλότερη από εκείνη που υπάρχει σε πολλές αξιολογήσεις. Σε ορισμένες περιοχές, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το ένα μέτρο.

Αυτή η απόκλιση έχει τεράστια σημασία. Εάν προβλεφθεί μια υποθετική αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο, οι εκτιμήσεις που βασίζονται σε μετρημένα δεδομένα δείχνουν ότι 31% έως 37% περισσότερη χερσαία έκταση θα βρισκόταν κάτω απ' τη στάθμη της θάλασσας.

Όσον αφορά τον πληθυσμός, ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί μεταξύ 48% και 68%, γεγονός που θα σήμαινε ότι 77 έως 132 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να διατρέχουν κίνδυνο ζώντας σε παράκτιες περιοχές.

Η καθίζηση του εδάφους που επιταχύνει τη διαδικάσια

Οι τρέχουσες προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας δείχνουν αυξήσεις μεταξύ 28 εκατοστών και λίγο περισσότερο από ένα μέτρο μέχρι το τέλος του αιώνα.

Ωστόσο, το πρόβλημα επιδεινώνεται σε πολλές περιοχές απ' την καθίζηση του παράκτιου εδάφους, μια φυσική διαδικασία που σε ορισμένες περιπτώσεις επιταχύνεται απ' την ανθρώπινη δραστηριότητα. Όταν το έδαφος υποχωρεί και η θάλασσα ανεβαίνει ταυτόχρονα, η αύξηση της στάθμης ενισχύεται δραματικά.

Αν δεν αναθεωρηθούν τα δεδομένα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα

Αυτή η νέα έρευνα δεν προειδοποιεί μόνο για το πρόβλημα, αλλά προτείνει και λύσεις:

Βελτίωση της μετατροπής των συστημάτων κάθετης αναφοράς

Χρήση μετρημένων δεδομένων της στάθμης της θάλασσας

Καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων στην επιστημονική κοινότητα

Για τους ερευνητές, το μήνυμα είναι σαφές: Εάν η στάθμη της θάλασσας στις ακτές είναι, στην πραγματικότητα, υψηλότερη από ό,τι υποτίθεται σε πολλές μελέτες, οι πολιτικές προσαρμογής, ο αστικός σχεδιασμός και η κλιματική χρηματοδότηση ενδέχεται να βασίζονται σε σενάρια που είναι υπερβολικά αισιόδοξα και θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ