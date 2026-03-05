Μακρόν: «Η Γαλλία στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα στείλει τεθωρακισμένα στον Λίβανο και κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να μην επεκτείνουν τον πόλεμο στην περιοχή.

Την πρόθεση της Γαλλίας να ενισχύσει στρατιωτικά τον Λίβανο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι στόχος είναι να αποτραπεί μια νέα πολεμική κλιμάκωση στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με εμπλεκόμενες πλευρές για ένα σχέδιο που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο ο Λίβανος να «συρθεί ξανά σε πόλεμο», ενώ παράλληλα επιδιώκεται να μπει τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

«Για τον Λίβανο πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδίσουμε αυτή τη χώρα, με την οποία η Γαλλία διατηρεί στενούς δεσμούς, να συρθεί ξανά σε πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος, απαντώντας σε έκκληση του Λιβανέζου ομολόγου του Ζοζέφ Αούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία σχεδιάζει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, παρέχοντας τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, καθώς και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Παράλληλα, ο Μακρόν απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να μην επεκτείνει τη σύγκρουση στον Λίβανο. Την ίδια στιγμή κάλεσε και την ηγεσία του Ιράν να αποφύγει περαιτέρω εμπλοκή της χώρας σε μια σύγκρουση που, όπως o ίδιος υπογράμμισε, «δεν είναι δική της».

