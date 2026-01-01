«Αγόρασέ την, δεν έχει βιαστεί ακόμα»: Η φρίκη του ISIS μέσα από τα μάτια μίας γυναίκας

Γυναίκα της εθνοθρησκευτικής ομάδας των Γιαζίντι, κατέθεσε σε γερμανικό δικαστήριο πώς τζιχαντιστές του ISIS την υποβίβαζαν και τη βασάνιζαν.

Μια γυναίκα της εθνοθρησκευτικής ομάδας των Γιαζίντι, η οποία πουλήθηκε ως σκλάβα σε ηλικία 12 ετών, κατέθεσε σε γερμανικό δικαστήριο πώς τζιχαντιστές του ISIS την υποβίβαζαν και τη βασάνιζαν με απάνθρωπο τρόπο, κάτι που συνεχίστηκε όταν την έδωσαν στον νέο της «ιδιοκτήτη».

Η πλέον 20χρονη, η οποία θεωρείται θύμα στη λεγόμενη δίκη των Γιαζίντι, κατέθεσε ενώπιον του Ανώτατου Περιφερειακού Δικαστηρίου στο Μόναχο την Τετάρτη και ξέσπασε επανειλημμένα σε κλάματα όταν είδε τον κατηγορούμενο στο εδώλιο, αναφέρει η Daily Mail.

