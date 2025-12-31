Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι! (vid)

Ο γνωστός ρεπόρτερ Γιώργος Τσελίκας ξεκίνησε το πρωινό του ρεπορτάζ λέγοντας στον «αέρα» τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Λένε πως αν κάνεις αυτό που αγαπάς, τότε η δουλειά σου παύει να είναι επάγγελμα και γίνεται χόμπι. Ένας τέτοιος... χομπίστας φαίνεται πως είναι ο γνωστός ρεπόρτερ Γιώργος Τσελίκας, ο οποίος εδώ και μπόλικα χρόνια μάς έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερες και πρωτοποριακές πρωινές εμφανίσεις στη μικρή οθόνη.

Μια τέτοια επιχείρησε σήμερα το πρωί, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα», όπου μας καλημέρισε φορώντας έναν γιορτινό σκούφο και κρατώντας στα χέρια του το παραδοσιακό «τριγωνάκι», ώστε να μας τα… ψάλλει.

Η δική του ματιά στην είδηση

Ναι μεν το πήγε σε fast forward, ναι μεν προχώρησε σε αναπροσαρμογή των στίχων (βλ. «εκκλησιά, εκκλησιά με τ’ Άγιο Όρος»), ωστόσο το γεγονός και μόνο ότι παρουσιάζεται αχάμπαρος και ακομπλεξάριστος για να μας παρουσιάσει την όποια είδηση μέσα από τη δική του, μοναδική σκοπιά, δίνει τελικά αξία στην αφήγηση.

Στην τελική, σε μια εποχή αποστειρωμένης πληροφορίας, ο προσωπικός τόνος παραμένει το πιο τίμιο και αναγνωρίσιμο φίλτρο της είδησης.

Απολαύστε τον!

