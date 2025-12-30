Το Λας Βέγκας «βυθίστηκε» στο σύμπαν του Stranger Things: Θεαματικό show με 5.000 drones (vid)

Ένα εντυπωσιακό show με 5.000 drones «μετέτρεψε» το Λας Βέγκας σε Hawkins, με το Netflix να δηλώνει ότι η πόλη «μπήκε επίσημα στο Upside Down», τιμώντας τη δημοφιλή σειρά Stranger Things.

Ένα φαντασμαγορικό θέαμα έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Λας Βέγκας στις 28 Δεκεμβρίου, όταν πραγματοποιήθηκε ένα «Hawkins-inspired» drone show αφιερωμένο στη βραβευμένη σειρά του Netflix, Stranger Things.

Σύμφωνα με τo Netflix, 5.000 drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Las Vegas Strip, αναπαριστώντας εμβληματικές στιγμές της σειράς και μετατρέποντας την πόλη σε ένα ζωντανό Upside Down. Η πλατφόρμα μάλιστα τόνισε ότι επρόκειτο για το μεγαλύτερο drone show που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ.

Iconic σκηνές από το Stranger Things ζωντάνεψαν στον ουρανό του Λας Βέγκας

Τα εφέ φωτός και οι σχηματισμοί των drones απέτισαν φόρο τιμής σε χαρακτήρες, σκηνές και σύμβολα της σειράς.

Ανάμεσα σε όσα «ζωντάνεψαν» στον ουρανό ήταν:

το εμβληματικό βαν WSQK

η παρέα των παιδιών να κάνει ποδήλατο στους δρόμους του Hawkins

η εντυπωσιακή στιγμή της μάχης με τους Demogorgons

ο θρίαμβος του Will

Παράλληλα, εκατοντάδες fans συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το show, ενώ εμφανίστηκε και ο Vecna, τον οποίο υποδύεται ο Jamie Campbell Bower. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Campbell Bower απευθύνθηκε στο πλήθος λέγοντας: «Πριν το φινάλε, έχουμε κάτι τελευταίο για εσάς. Θα θέλαμε να στρέψετε τα μάτια σας στον ουρανό». Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα προώθησης σειράς που έχουν γίνει ποτέ.

Το τελευταίο μεγάλο event πριν το φινάλε της σειράς

Το drone show είχε τίτλο «One Last Adventure: Las Vegas» και αποτέλεσε το τελευταίο γεγονός σε μια σειρά παγκόσμιων εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Netflix για την προώθηση της τελικής σεζόν του Stranger Things.

Προηγήθηκαν διαδραστικές εγκαταστάσεις στη Μαδρίτη, immersive εμπειρία Hawkins National Laboratory στο Σίδνεϊ και θεματικές δράσεις σε διάφορες πόλεις του κόσμου Όλα τα events λειτούργησαν ως αφιέρωμα στη δημοφιλή παρέα των… κυνηγών τεράτων, λίγο πριν ρίξουν αυλαία.

