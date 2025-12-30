Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του Πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και την ανάρρηση του Καρόλου στο θρόνο, ο Γουίλιαμ κληρονόμησε τον τίτλο και πλέον λαμβάνει εισόδημα από τη διαχείριση των εκτάσεων.

Ως διάδοχος του βρετανικού θρόνου και ενεργό μέλος της Βασιλικής Οικογένειας, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ της Ουαλίας δεν λαμβάνει μισθό με την παραδοσιακή έννοια, όπως ο περισσότερος κόσμος, αλλά ωφελείται από τη διαχείριση της περιουσίας του δουκάτου της Κορνουάλης.

Αξίας περίπου 1,26 δισ. λιρών, το Δουκάτο ιδρύθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ΄ ως μέσο στήριξης του διαδόχου του θρόνου. Το εκτεταμένο κτήμα καλύπτει 135.000 στρέμματα σε 23 κομητείες, κυρίως στη νοτιοδυτική Αγγλία και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα και ακίνητα.

Μετά την ανάρρηση του Καρόλου στον θρόνο, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, ο Γουίλιαμ κληρονόμησε τον τίτλο και πλέον λαμβάνει εισόδημα από τη διαχείριση των εκτάσεων.

Πόσα λοιπόν κέρδισε τον τελευταίο χρόνο;

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Δουκάτο, ο Γουίλιαμ κέρδισε συνολικά 22,9 εκατομμύρια λίρες την περίοδο 2024-2025 , κατά το δεύτερο έτος του ως Δούκας της Κορνουάλης, ποσό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τις 23,6 εκατομμύρια λίρες της προηγούμενης χρονιάς (2023-24).

Τα χρήματα καλύπτουν όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των «επίσημων, φιλανθρωπικών και ιδιωτικών δραστηριοτήτων», για τον Γουίλιαμ, τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις. Παρότι το ακριβές ποσό δεν έχει αποκαλυφθεί, θεωρείται ότι ο Γουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος για τα κέρδη του.

Τι κάνει ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ ως Δούκας της Κορνουάλης;

Ως επικεφαλής της περιουσίας, ο Γουίλιαμ αναμένεται να επιβλέπει την αποτελεσματική διαχείριση της γης και των περιουσιακών στοιχείων του Δουκάτου, καθώς και να στηρίζει τις κοινότητες που κατοικούν εντός των εκτάσεών του. Αυτό περιλαμβάνει πολυάριθμες επισκέψεις, την ηγεσία μιας πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης στην πόλη Νιούκι και στόχους ώστε το κτήμα να φτάσει σε καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2032.

Τα κέρδη αυτά έρχονται μετά από μια ταραχώδη χρονιά για τη Βασιλική Οικογένεια, κατά την οποία ο θείος του πρίγκιπα, Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στερήθηκε τους τίτλους και τα βασιλικά του προνόμια λόγω της προηγούμενης σχέσης του με τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο 65χρονος Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει δεχθεί αυξημένο δημόσιο έλεγχο για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και για τις κατηγορίες που διατύπωσε η εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιούφρι (θύμα του Έπσταϊν), τις οποίες ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό το 2022 , μετά τη μήνυση της Τζιούφρι για σεξουαλική επίθεση. Ωστόσο, ο θάνατός της από αυτοκτονία και τα μεταθανάτια απομνημονεύματά της έφεραν εκ νέου τις κατηγορίες στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα ακόμη και ο ίδιος ο βασιλιάς να δεχθεί αποδοκιμασίες για τις φερόμενες πράξεις του αδελφού του.

Πώς βγάζει χρήματα η Βασιλική Οικογένεια;

Η Βασιλική Οικογένεια χρηματοδοτείται από διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων του Κυρίαρχου Επιχορηγήματος (Sovereign Grant), του Δουκάτου του Λάνκαστερ και του Δουκάτου της Κορνουάλης.

Το Sovereign Grant, που ανήλθε σε 86,3 εκατομμύρια λίρες για την περίοδο 2024-2025, αποτελεί ποσοστό των κερδών του Crown Estate και καλύπτει τη συντήρηση όλων των εκτάσεων και ακινήτων του, καθώς και τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Όσον αφορά τα έξοδα του μονάρχη, ο Κάρολος λαμβάνει ιδιωτικά κονδύλια από το Privy Purse, το οποίο αποτελεί μέρος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 654 εκατομμύρια λίρες. Τα χρήματα αυτά καλύπτουν προσωπικά έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στο Sovereign Grant και στηρίζουν τόσο τον βασιλιά όσο και τη βασίλισσα.

