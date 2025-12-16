Ατέλειωτη ουρά στο Περιστέρι για κούπες με... ατέλειες: Τι έκανε το κοινό να περιμένει ώρες έξω από το μαγαζί (vid)

Τεράστια ουρά κόσμου στο Περιστέρι για χειροποίητες κούπες έκανε τον γύρο των ελληνικών social media και έγινε viral στο TikTok.

Την περασμένη Κυριακή (14/12), η περιοχή γύρω από το Linum Store στο Περιστέρι γέμισε με κόσμο που σχημάτισε ουρά πολλών μέτρων, θυμίζοντας πρεμιέρα ταινίας ή διανομή δώρων.

Η αφορμή δεν ήταν κάποιο δωρεάν γεύμα, αλλά το Bazaar με χειροποίητες κούπες και κεραμικά του τοπικού καταστήματος, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και έγινε viral μέσω του TikTok.

Το διπλό event που έφερε αμέτρητες ουρές στο μαγαζί: Bazaar και Linum Studio

Το Linum Store είχε προαναγγείλει τη διπλή γιορτή:

Το Bazaar, στο οποίο προσέφερε προϊόντα με μικρές ατέλειες σε μειωμένες τιμές, προσελκύοντας λάτρεις του χειροποίητου και οικονομικά ευαίσθητους πελάτες.

Το άνοιγμα του Linum Studio. Παράλληλα εγκαινιάστηκε το νέο στούντιο, όπου το κοινό μπορούσε να παρακολουθήσει τη διαδικασία δημιουργίας κεραμικών από κοντά και να συμμετάσχει σε workshops.

Ο συνδυασμός προσιτής τιμής και βιωματικής εμπειρίας δημιούργησε ένα πραγματικό «εκρηκτικό κοκτέιλ» που τράβηξε χιλιάδες επισκέπτες και αντάμειψε την ιδιοκτήτρια.

Ο χαμός στα social media: «Μην τρελαθούμε που θα περιμένουμε σαν τα πρόβατα»

Όπως συχνά συμβαίνει με τα φαινόμενα που γίνονται viral στο ελληνικό διαδίκτυο, η ουρά στο μαγαζί του Περιστερίου προκάλεσε διχασμό στα σχόλια. Κάποιοι επαίνεσαν την πρωτοβουλία, τονίζοντας την υποστήριξη στην ελληνική χειροτεχνία και την οικονομική τιμή των προϊόντων. Ένα χαρακτηριστικό σχόλιο ανέφερε: «Όλοι θέλουν να στηρίξουν μια μικρή ελληνική επιχείρηση και οι τιμές είναι προσιτές. Δεν καταλαβαίνω το hate».

Άλλοι, όμως, σχολίασαν με ειρωνεία την αναμονή, συγκρίνοντάς την με ουρές σε συσσίτια και αμφισβητώντας αν αξίζει ο χρόνος που ξοδεύεται. Ένα απ' αυτά τα σχόλια έλεγε: «Πήγα 15:50. Είχε αυτή την ουρά, έφυγα αμέσως. Μην τρελαθούμε που θα περιμένουμε σαν τα πρόβατα με τις ώρες».

