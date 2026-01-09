Τι συμβαίνει στο Ιράν; Η ακραία πόλωση και ο παράγοντας Τραμπ

Την ώρα που οι διαδηλώσεις στο Ιράν παίρνουν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, ερωτήματα προκύπτουν για τη στάση που θα κρατήσουν οι ΗΠΑ του Τραμπ.

Οι βίαιες διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν ως αντίδραση στην ολοένα και δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, αλλά παίρνουν μία άλλη, πιο πολιτική χροιά.

Από την αρχή των κινητοποιήσεων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 48 άτομα, πράγμα που εντείνει την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία αντιμετωπίζει τις πιο παρατεταμένες αναταραχές των τελευταίων τριών ετών.

Μεταξύ των νεκρών είναι τουλάχιστον οκτώ παιδιά και δύο μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Εκατοντάδες άλλοι έχουν συλληφθεί, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να καταστείλουν τις διαδηλώσεις, που όμως επεκτείνονται σε όλη τη χώρα.

