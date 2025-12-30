Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

Η 50χρονη Αντονέλλα Ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα Ντι Βίτα κατανάλωσαν ψάρι, μύδια και μανιτάρια στο γεύμα στην Πετράκατελλα της Ιταλίας.

Μία μητέρα και η 15χρονη κόρη της έχασαν τραγικά τη ζωή τους, αφού φέρεται ότι κατανάλωσαν «μολυσμένο» χριστουγεννιάτικο γεύμα. Οι δύο γυναίκες φέρεται να πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες η μία μετά την άλλη, μετά το οικογενειακό γεύμα.

Η 50χρονη Αντονέλλα Ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα Ντι Βίτα κατανάλωσαν ψάρι, μύδια και μανιτάρια στο γεύμα στην Πετράκατελλα της Ιταλίας. Οι αρχές υποψιάζονται τώρα ότι εμφάνισαν fulminant ηπατίτιδα – οξεία ανεπάρκεια ήπατος – έπειτα από τροφική δηλητηρίαση.

