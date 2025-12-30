Stranger Things: Η 5η σεζόν έχει διχάσει κοινό και κριτικούς

Stranger Things: Η 5η σεζόν έχει διχάσει κοινό και κριτικούς

Οι θαυμαστές του «Stranger Things» συγκρίνουν τις σεζόν και δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο έχει υποβαθμιστεί η σειρά.

Η πολυ αναμενόμενη πέμπτη σεζόν του Stranger Things φαίνεται να έχει διχάσει κοινό και κριτικούς. Αρκετοί είναι εκείνοι που δεν έχουν ενθουσιαστεί, καθώς τα νέα επεισόδια έκαναν πρεμιέρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία κριτικών μέχρι σήμερα.

Το έβδομο επεισόδιο «The Bridge» της πέμπτης σεζόν έκανε ντεμπούτο με βαθμολογία μόλις 6,5 στο IMDb, η οποία είναι η δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία επεισοδίου του Stranger Things, μετά το επεισόδιο της δεύτερης σεζόν «Lost Sister».

Η σειρά έχει διχάσει τους θαυμαστές για διάφορους λόγους στα τελευταία επεισόδια. Ένας από αυτούς είναι η έντονη εστίαση στη Χόλι Γουίλερ, την οποία υποδύεται η 14χρονη Βρετανίδα ηθοποιός Νελ Φίσερ.

Το ζήτημα δεν έχει να κάνει με την ερμηνεία της Φίσερ, αλλά με την αύξηση του χρόνου προβολής της, που σημαίνει ότι οι θεατές βλέπουν λιγότερο τα μέλη του καστ που βρίσκονται στη σειρά εδώ και χρόνια.

 

Κάποιοι έχουν θεωρήσει ότι ο ξαφνικός ρόλος της Χόλι στην πλοκή ίσως προετοιμάζει το έδαφος για ένα spin-off του Stranger Things. Ωστόσο, οι συντελεστές της σειράς έχουν δηλώσει ότι η αυξημένη παρουσία της Χόλι οφείλεται αποκλειστικά στις ανάγκες της ιστορίας. Άλλοι έχουν επίσης επισημάνει ότι η σειρά έχει αλλάξει δραματικά από την πρώτη της σεζόν, με ορισμένους να υποστηρίζουν διαδικτυακά ότι έχει γίνει χειρότερη.

«Αυτό που μου λείπει περισσότερο από το Stranger Things είναι η απλότητά του, το μυστήριο και η ατμόσφαιρα. Δεν χρειαζόταν τεράστιους προϋπολογισμούς και τόνους CGI (Computer-Generated Imagery) για να γίνει τόσο ξεχωριστό για τους θεατές. Απλώς νιώθαμε σύνδεση με αυτούς τους χαρακτήρες και τους αγώνες τους», έγραφε ένα viral tweet.

Άλλοι υποστήριξαν ότι η σειρά ήταν καλύτερη όταν ο χαρακτήρας της Γουινόνα Ράιντερ βρισκόταν στο επίκεντρο. «Το Stranger Things ήταν στο απόγειό του όταν, παρά τα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, παρέμενε μια αρκετά προσγειωμένη σειρά για μια μητέρα που προσπαθεί να βρει τον εξαφανισμένο γιο της», έγραψε κάποιος.

Ορισμένοι επισήμαναν επίσης την πτώση σε ποιότητα μετά την τέταρτη σεζόν.

Κάποιοι άλλοι το συνέκριναν με μια ταινία Avengers, σημειώνοντας ότι η πρώτη σεζόν είχε εντελώς διαφορετική αίσθηση.

Άλλοι υποστήριξαν ότι το Stranger Things ίσως απλώς έγινε υπερβολικά διάσημο για το καλό του, με έναν χρήστη των κοινωνικών δικτύων να γράφει: «Είμαι θαυμαστής του Stranger Things από την πρώτη σεζόν και κατά τη γνώμη μου, η σειρά έγινε πολύ μεγαλύτερη από αυτό που προοριζόταν να είναι — ένα indie sci-fi σόου μικρής πόλης για μια οικογένεια που παλεύει και μια παρέα από περιθωριοποιημένους. Δεν χρειαζόταν ποτέ ένα καστ 20 ατόμων και έναν προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων τύπου Marvel».

