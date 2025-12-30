Stranger Things: Η 5η σεζόν έχει διχάσει κοινό και κριτικούς

Οι θαυμαστές του «Stranger Things» συγκρίνουν τις σεζόν και δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο έχει υποβαθμιστεί η σειρά.

Η πολυ αναμενόμενη πέμπτη σεζόν του Stranger Things φαίνεται να έχει διχάσει κοινό και κριτικούς. Αρκετοί είναι εκείνοι που δεν έχουν ενθουσιαστεί, καθώς τα νέα επεισόδια έκαναν πρεμιέρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία κριτικών μέχρι σήμερα.

Το έβδομο επεισόδιο «The Bridge» της πέμπτης σεζόν έκανε ντεμπούτο με βαθμολογία μόλις 6,5 στο IMDb, η οποία είναι η δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία επεισοδίου του Stranger Things, μετά το επεισόδιο της δεύτερης σεζόν «Lost Sister».

Η σειρά έχει διχάσει τους θαυμαστές για διάφορους λόγους στα τελευταία επεισόδια. Ένας από αυτούς είναι η έντονη εστίαση στη Χόλι Γουίλερ, την οποία υποδύεται η 14χρονη Βρετανίδα ηθοποιός Νελ Φίσερ.

Το ζήτημα δεν έχει να κάνει με την ερμηνεία της Φίσερ, αλλά με την αύξηση του χρόνου προβολής της, που σημαίνει ότι οι θεατές βλέπουν λιγότερο τα μέλη του καστ που βρίσκονται στη σειρά εδώ και χρόνια.

Holly Wheeler had more screen time than the main characters in Season 5. pic.twitter.com/OgZiJPWRWS — Stranger Things Memes (@SThingsMeme) December 27, 2025

Κάποιοι έχουν θεωρήσει ότι ο ξαφνικός ρόλος της Χόλι στην πλοκή ίσως προετοιμάζει το έδαφος για ένα spin-off του Stranger Things. Ωστόσο, οι συντελεστές της σειράς έχουν δηλώσει ότι η αυξημένη παρουσία της Χόλι οφείλεται αποκλειστικά στις ανάγκες της ιστορίας. Άλλοι έχουν επίσης επισημάνει ότι η σειρά έχει αλλάξει δραματικά από την πρώτη της σεζόν, με ορισμένους να υποστηρίζουν διαδικτυακά ότι έχει γίνει χειρότερη.

«Αυτό που μου λείπει περισσότερο από το Stranger Things είναι η απλότητά του, το μυστήριο και η ατμόσφαιρα. Δεν χρειαζόταν τεράστιους προϋπολογισμούς και τόνους CGI (Computer-Generated Imagery) για να γίνει τόσο ξεχωριστό για τους θεατές. Απλώς νιώθαμε σύνδεση με αυτούς τους χαρακτήρες και τους αγώνες τους», έγραφε ένα viral tweet.

what I miss the most about Stranger Things is the simplicity of the show, the mystery and atmosphere, they really didn’t have to have enormous budgets, tons of CGI to make it so special to the viewers, we just felt connection to these characters and their struggles pic.twitter.com/SyzPpc5q1g — wika🎭 (@wendybyrde00) December 24, 2025

Άλλοι υποστήριξαν ότι η σειρά ήταν καλύτερη όταν ο χαρακτήρας της Γουινόνα Ράιντερ βρισκόταν στο επίκεντρο. «Το Stranger Things ήταν στο απόγειό του όταν, παρά τα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, παρέμενε μια αρκετά προσγειωμένη σειρά για μια μητέρα που προσπαθεί να βρει τον εξαφανισμένο γιο της», έγραψε κάποιος.

Stranger Things was at it's peak when where despite it's sci-fi elements it was still a pretty grounded series about a mom trying to find her missing son https://t.co/DfdNQ4h4Gx pic.twitter.com/oKyKYkhCJG — Antron | FREE 🍉 (@Cineph1leantron) December 26, 2025

Ορισμένοι επισήμαναν επίσης την πτώση σε ποιότητα μετά την τέταρτη σεζόν.

The Stranger Things S4 penultimate episode ending has 100x more aura than the S5 penultimate episode does…



Stranger Things in a nutshell pic.twitter.com/nM0pOLpHQE — kira 👾 (@kirawontmiss) December 27, 2025

Κάποιοι άλλοι το συνέκριναν με μια ταινία Avengers, σημειώνοντας ότι η πρώτη σεζόν είχε εντελώς διαφορετική αίσθηση.

Am i watching Stranger Things or Avengers Endgame ? pic.twitter.com/hwSDHhLE9d December 27, 2025

Άλλοι υποστήριξαν ότι το Stranger Things ίσως απλώς έγινε υπερβολικά διάσημο για το καλό του, με έναν χρήστη των κοινωνικών δικτύων να γράφει: «Είμαι θαυμαστής του Stranger Things από την πρώτη σεζόν και κατά τη γνώμη μου, η σειρά έγινε πολύ μεγαλύτερη από αυτό που προοριζόταν να είναι — ένα indie sci-fi σόου μικρής πόλης για μια οικογένεια που παλεύει και μια παρέα από περιθωριοποιημένους. Δεν χρειαζόταν ποτέ ένα καστ 20 ατόμων και έναν προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων τύπου Marvel».

I've been a Stranger Things fan since season one and, in my opinion, this show grew too big for what it was intended to be—a small town indie sci-fi show about a struggling family and a bunch of outcasts. It never needed a 20 person ensemble cast and a 40 million Marvel budget. — wiIIow the wise (@sapphicjopper) December 26, 2025

