Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για γαστρονομικό τουρισμό: Κυρίαρχη η Ιταλία

Η νέα παγκόσμια κατάταξη στις πόλεις με τις καλύτερες γαστρονομικές εμπειρίες αναδεικνύει την Ιταλία κυρίαρχο προορισμό, καθώς το 50% στην πρώτη δεκάδα ανήκει σε αυτήν.

Η νέα λίστα των κορυφαίων πόλεων για ταξίδια γαστρονομίας ανακοινώθηκε και η Φλωρεντία δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρώτη θέση. Η ιταλική πόλη προσφέρει 231 μαθήματα μαγειρικής, εκ των οποίων το 74,5% έχει βαθμολογία άνω των τεσσάρων αστέρων, καθιστώντας την ιδανική για foodies που θέλουν να βιώσουν αυθεντικές γεύσεις.

Η Φλωρεντία είναι ένας οικονομικός αλλά απόλυτα premium προορισμός. Οι επισκέπτες της μπορούν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο σε αρκετά προσιτές τιμές και να ζήσουν την εμπειρία των ξακουστών λαϊκών αγορών και των pasta workshops που λατρεύουν οι ταξιδιώτες.

Τα must-eat φαγητά της Φλωρεντίας που την ανέδειξαν νικήτρια

Η πόλη φημίζεται για τις συνταγές με κρέας, με την Bistecca alla Fiorentina να αποτελεί κλασική επιλογή για όσους θέλουν να δοκιμάσουν πραγματικό τοπικό πιάτο. Μια ακόμη τοπική σπεσιαλιτέ είναι το lampredotto, ένα ιδιαίτερο sandwich φτιαγμένο από το στομάχι της αγελάδας, που θεωρείται ιστορικό street food.

Φυσικά, δεν γίνεται να φύγει κανείς χωρίς να απολαύσει gelato, πίτσα και φρέσκια πάστα, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιταλικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Οι πόλεις που συμπληρώνουν την πεντάδα της λίστας: Μόλις μία, μη ιταλική

Το Παλέρμο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με κορυφαίες κριτικές

Η πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 50 μαθήματα μαγειρικής, ενώ το 88% εξ αυτών έχει βαθμολογία άνω των τεσσάρων αστέρων.

Μπολόνια: Το «όνειρο» των κολλημένων με τις μακαρονάδες

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μπολόνια, πατρίδα του θρυλικού ragù alla Bolognese (μακαρόνια με κιμά που τα λέμε και στο χωριό μου). Με πάνω από 56 διαθέσιμα cooking classes, η πόλη αποτελεί την απόλυτη εμπειρία για όσους θέλουν να μάθουν τα μυστικά της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας.

Λισαβόνα: Η γλυκιά πρωτεύουσα των pastel de nata

Η Λισαβόνα ξεχωρίζει ανάμεσα στις μη ιταλικές πόλεις της λίστας με 60 μαθήματα μαγειρικής, εκ των οποίων το 82% βαθμολογείται εξαιρετικά. Από τα pastel de nata μέχρι την περιήγηση στο Time Out Market, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας προσελκύει πλέον foodies από όλη την Ευρώπη.

Ρώμη: Η αιώνια πόλη των αυθεντικών γεύσεων

Και την πεντάδα συμπληρώνει, ποια άλλη, η πρωτεύουσα της Ιταλίας, Ρώμη. Παραδοσιακές τρατορίες και σύγχρονα cooking classes για μία απόλυτη, αυθεντική εμπειρία γεύσης. Οι επισκέπτες μαθαίνουν να φτιάχνουν carbonara, cacio e pepe και amatriciana, τις τρεις πιο εμβληματικές μακαρονάδες της Ρώμης, ενώ τα street food tours με supplì (τηγανητές μπάλες ρυζιού) και ρωμαϊκή pizza al taglio αποτελούν must για κάθε ταξιδιώτη που θέλει να δοκιμάσει την πιο «καθημερινή» γεύση της πόλης.

Το top 10 των πόλεων για γαστρονομικό τουρισμό

Φλωρεντία Παλέρμο Μπολόνια Λισαβόνα Ρώμη Βρυξέλλες Βαρκελώνη Βενετία Οσάκα Χουέ

