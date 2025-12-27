Τι βλέπουμε στις γιορτές: Αυτές οι 4 ταινίες αξίζουν το κάθε λεπτό τους

Η μία από τις ακόλουθες ταινίες θα μας απασχολήσει στα επερχόμενα Όσκαρ, αλλά συνολικά και οι τέσσερις είναι εξαιρετικές για να δεις τώρα στην άδεια των γιορτών

Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν πάντα την καλύτερη ευκαιρία για να δούμε εκείνες τις ταινίες που δεν προλάβαμε το προηγούμενο διάστημα. Κάπου ανάμεσα σε τραπέζια και εξόδους με φίλους, βρίσκουμε αυτόν τον λίγο χρόνο για εμάς, για να απολαύσουμε ωραίες παραγωγές που αξίζουν το κάθε λεπτό τους.

Αν λοιπόν θέλεις να αναπληρώσεις τον χαμένο χρόνο, τότε ξεκίνα με τις τέσσερις ακόλουθες ταινίες. Ερμηνείες, σκηνοθεσία και ωραία πλάνα συνθέτουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.Τη μία θα τη δεις στους κινηματογράφους (ναι, τώρα είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για να βρεθείς σε μία αίθουσα) και τις άλλες σε streaming πλατφόρμες.

