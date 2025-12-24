Στο Παίδων 14χρονη που βγήκε να πει τα κάλαντα: Φέρεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μία 14χρονη που βγήκε να πει τα κάλαντα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς φέρεται να παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε την Παραμονή των Χριστουγέννων μία 14χρονη που είχε βγει να πει τα κάλαντα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η 14χρονη βρέθηκε αναίσθητη και χτυπημένη στο κεφάλι από νοσηλεύτρια του Παίδων «Αγία Σοφία», η οποία τής έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

