Τι συνέβη στον Βρετανό Influencer που σκοτώθηκε πέφτοντας από «απαγορευμένη» γέφυρα της Ισπανίας (vid)

Αποκαλύπτονται τραγικές λεπτομέρειες για Βρετανό influencer που πέθανε πέφτοντας από την ψηλότερη γέφυρα της Ισπανίας

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για τον θάνατο ενός Βρετανού influencer, ο οποίος έπεσε από την ψηλότερη γέφυρα της Ισπανίας. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατος του Lewis Stevenson ήταν ατύχημα.

Στις 13 Οκτωβρίου 2024, ο 26χρονος influencer και ο φίλος του ανέβηκαν στη γέφυρα Castilla La Mancha, μια κρεμαστή γέφυρα με καλώδια, ύψους 192 μέτρων.

Τι αναφέρει η έρευνα για το ατύχημα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Stevenson ανέβηκε στην «απαγορευμένη γέφυρα» χωρίς να φοράει εξοπλισμό ασφαλείας. Όταν έφτασαν σε ένα συγκεκριμένο ύψος, ο τολμηρός influencer ζήτησε από τον φίλο του, 24 ετών, να «αναλάβει το προβάδισμα καθώς ένιωθε αδιαθεσία», όπως ακούστηκε κατά την έρευνα.

Ο Stevenson φέρεται να έκανε εμετό πριν πέσει από τη γέφυρα, η οποία είχε ανοίξει το 2011. Πέθανε από τα τραύματα που υπέστη, όπως ενημέρωσε το Δικαστήριο Ιατροδικαστών. Μετά την εξέταση όλων των στοιχείων, η ιατροδικαστής Susan Evans αποφάσισε ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα, σύμφωνα με το The Sun.

Οι τολμηρές περιπέτειες του Stevenson

Ο Stevenson είχε μοιραστεί διάφορες φωτογραφίες γεμάτες αδρεναλίνη στα social media πριν από τον θάνατό του και συχνά αναζητούσε «περιπέτειες σε όλο τον κόσμο», εξήγησε η μητέρα του. Οι προορισμοί στα ταξιδιωτικά του σχέδια περιλάμβαναν το Νησί του Πάσχα και το Machu Picchu.

«Δυστυχώς αυτές οι περιπέτειες περιλάμβαναν και αναρριχήσεις σε μεγάλα ύψη, με τα οποία δεν συμφωνούσαμε ιδιαίτερα, αλλά κατανοούσαμε ότι αυτό αγαπούσε να κάνει», δήλωσε η οικογένεια. «Ήξερε τα όριά του και ποτέ δεν τα ξεπερνούσε. Ήταν ενθουσιώδης φωτογράφος και έκανε όλα αυτά για το πάθος του, όχι για να γίνει influencer. Θα υπάρχει για πάντα ένα κενό στις καρδιές μας και η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια».

Η απαγορευμένη γέφυρα

Πριν από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δικαστηρίου Ιατροδικαστών, η Macarena Muñoz, τοπική σύμβουλος, διευκρίνισε ότι η πρόσβαση στη γέφυρα Castilla La Mancha ήταν «εντελώς απαγορευμένη». Εξήγησε ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε επανειλημμένα τονίσει ότι η παράτολμη αυτή προσπάθεια αυτή δεν έπρεπε να επιχειρηθεί από κανέναν, ούτε από τους θαρραλέους των social media.

