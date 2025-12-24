Στρατιωτικό οχυρό πωλείται με λιγότερα χρήματα από ένα τριάρι στο Παγκράτι (vid)

Το Fort Darnet, ένα οχυρό του 19ου αιώνα, πωλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από το διπλάσιο της αρχικής του τιμής, μετά από 40 χρόνια υπό την ίδια ιδιοκτησία.

Ένα θαλάσσιο στρατιωτικό οχυρό του 19ου αιώνα, γνωστό ως Fort Darnet, πωλήθηκε πρόσφατα για 137.000 ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 59.000 ευρώ. Παρόλα αυτά, η τιμή του όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, είναι συγκριτικά πιο χαμηλή από όσο κοστίζει ένα διαμέρισμα με τρία δωμάτια στο Παγκράτι!

Η δημοπρασία, που οργανώθηκε από τον οίκο Savills, προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από αγοραστές και σηματοδότησε το τέλος μιας περιόδου 40 ετών υπό την ίδια ιδιοκτησία.

Πού βρίσκεται το οχυρό

Το Fort Darnet βρίσκεται στον ποταμό Medway, κοντά στο Hoo, στο Kent (Ηνωμένο Βασίλειο), και είναι καταχωρημένο ως προστατευόμενο μνημείο, έχοντας νομική προστασία λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής του σημασίας. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1870 και 1872 σύμφωνα με τις συστάσεις της Βασιλικής Επιτροπής Άμυνας, με στόχο την προστασία του ναυπηγείου του Chatham και τον έλεγχο της πρόσβασης στον ποταμό.

Σχεδιασμένο για να στεγάζει ένα τάγμα 100 ανδρών, το φρούριο χρησιμοποιούνταν για ασκήσεις πυροβολικού και διέθετε εγκαταστάσεις κατάλληλες για ναυτική άμυνα. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, μεγάλο μέρος της αρχικής κατασκευής διατηρείται, γεγονός που συνέβαλε στην προσέλκυση πολλών ενδιαφερομένων στη δημοπρασία.

Ο ρόλος του στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Αν και τέθηκε εκτός υπηρεσίας πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Fort Darnet ξαναχρησιμοποιήθηκε ως παρατηρητήριο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με πλατφόρμες και φυλάκια να κατασκευάζονται στην κορυφή της κατασκευής.

Το φρούριο παραμένει σε καλή κατάσταση, αν και το πυριτιδαποθήκη έχει ορισμένες πλημμυρισμένες περιοχές. Η πρόσβαση στο νησί γίνεται μόνο με πλοίο, και μέχρι το 1980 χρησιμοποιούνταν για αναψυχή, πικνίκ και άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

Ένας εκπρόσωπος της Savills ανέφερε ότι ήταν «ευχαριστημένοι» που το κτίριο βρήκε νέο ιδιοκτήτη και τόνισε ότι η πώληση αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ιστορικά μνημεία. Ο Jeremy Lamb, διευθυντής της ομάδας δημοπρασιών, υπογράμμισε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών ήταν έντονος και ότι το αποτέλεσμα ήταν «φανταστικό» για τον πελάτη.

Η δημοπρασία του Fort Darnet αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον που δημιουργούν οι ιδιοκτησίες με πολιτιστική και στρατιωτική αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα ιστορικά κτίρια αναζητούνται όλο και περισσότερο από συλλέκτες, ιδρύματα και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

