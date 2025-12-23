Το λάθος που κάνουμε το πρωί στο σπίτι και αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

Ο καθημερινός αερισμός είναι απαραίτητος, όμως αν γίνεται τη λάθος ώρα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος, προειδοποιεί ειδικός στην ενέργεια.

Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί στα σπίτια τους τις πρωινές ώρες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, προειδοποιεί ειδικός στον τομέα της ενέργειας.

Ο καθημερινός αερισμός του σπιτιού θεωρείται απαραίτητος ακόμη και τον χειμώνα, καθώς συμβάλλει στην ανανέωση του αέρα, στη μείωση της υγρασίας και στον περιορισμό της μετάδοσης ασθενειών σε κλειστούς χώρους. Όταν ένα δωμάτιο φιλοξενεί αρκετά άτομα χωρίς επαρκή ανανέωση αέρα, η ποιότητα του περιβάλλοντος μπορεί να επιδεινωθεί σημαντικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια ειδικό που ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok στον λογαριασμό @tarifaluzhora, η ώρα που επιλέγεται για τον αερισμό παίζει καθοριστικό ρόλο στο ενεργειακό κόστος. Όπως εξηγεί, η συνήθεια να ανοίγουν τα παράθυρα νωρίς το πρωί, ιδίως μεταξύ 7 και 9, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή.

Τις συγκεκριμένες ώρες, η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται συνήθως στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας. Αποτέλεσμα είναι το σπίτι να χάνει γρήγορα τη θερμότητα που έχει συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναγκάζοντας το σύστημα θέρμανσης να λειτουργήσει πιο έντονα για να επαναφέρει τη θερμοκρασία στους επιθυμητούς βαθμούς.

Η ειδικός προτείνει ως πιο αποδοτική λύση το άνοιγμα των παραθύρων για σύντομα χρονικά διαστήματα - από πέντε έως δεκαπέντε λεπτά ημερησίως σε κάθε δωμάτιο. Ιδανική ώρα θεωρείται το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη και ο αερισμός δεν προκαλεί απότομη απώλεια θερμότητας.

Οι συμβουλές αυτές έχουν προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί δηλώνουν ότι τις βρίσκουν χρήσιμες και εφαρμόσιμες, ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας και οι οικογενειακές υποχρεώσεις δυσκολεύουν την τήρησή τους - κυρίως όσον αφορά το ωράριο.

Παρά τις διαφορετικές απόψεις, οι ειδικοί συμφωνούν πως ο σωστός αερισμός παραμένει βασικός παράγοντας για ένα υγιές σπίτι - αρκεί να γίνεται τη σωστή στιγμή, ώστε να μην επιβαρύνει άσκοπα την ενεργειακή κατανάλωση.

