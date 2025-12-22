Παρθένος ετών 44 εξομολογείται: «Να γιατί δεν έκανα ποτέ σεξ»

Ο Στίβεν Κίναρντ μιλά για τη ντροπαλότητα, τη μοναξιά και την ανάγκη του να είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Ο Στίβεν Κίναρντ είναι 44 ετών και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει ποτέ σεξ. Όχι επειδή δεν είχε φίλους, όχι επειδή ζει απομονωμένος, ούτε επειδή η ζωή του δεν του έδωσε ευκαιρίες. Όπως λέει ο ίδιος, η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή και ταυτόχρονα πιο δύσκολη.

«Αν με ρωτήσεις γιατί είμαι παρθένος, η εύκολη απάντηση είναι επειδή δεν έχω κοιμηθεί με κανέναν», λέει με χιούμορ. «Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό από πίσω».

Ο Κίναρντ περιγράφει τον εαυτό του ως έναν απολύτως φυσιολογικό άνθρωπο. Έχει φίλους, κοινωνική ζωή και δεν θεωρεί ότι έχει κάποια παράξενη συνήθεια που θα απωθούσε τους άλλους. Από έξω, τίποτα στη ζωή του δεν ταιριάζει με το στερεότυπο που συχνά συνοδεύει μεγαλύτερους σε ηλικία παρθένους.

Η ντροπαλότητα που τον ακολουθεί μια ζωή

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που, όπως παραδέχεται, τον κρατά πίσω εδώ και χρόνια. «Θα έλεγα ότι είμαι πολύ ντροπαλός και ιδιαίτερα ντροπαλός όταν μιλάω με γυναίκες», εξηγεί. Αυτή η αμηχανία, που μπορεί να μοιάζει μικρή σε άλλους, αποδείχθηκε καθοριστική στη δική του ζωή.

Ο ίδιος λέει ότι πολλές φορές άκουσε ανθρώπους γύρω του να υποβαθμίζουν το θέμα. «Μου λένε συχνά ‘έλα τώρα, είναι απλώς σεξ, πήγαινε και κάν’ το’. Σαν να μην έχει καμία σημασία». Για τον Στίβεν, όμως, ποτέ δεν ήταν έτσι. Γιατί το σεξ δεν ήταν ποτέ «απλώς σεξ»

Όπως εξηγεί, το σεξ για εκείνον συνδέεται με κάτι βαθύτερο. «Πάντα το έβλεπα ως κάτι πολύ προσωπικό, κάτι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, κάτι που ήθελα να είναι ξεχωριστό». Αυτή η αντίληψη, σε συνδυασμό με τη ντροπαλότητά του, τον έκανε να μην μπορεί να μπει σε μια σχέση απλώς για την εμπειρία.

Δεν ήθελε να το «ξεπετάξει». Δεν ήθελε να συμβεί τυχαία. Και έτσι, ο χρόνος πέρασε.

Μιλώντας δημόσια, για να μην είναι άλλοι μόνοι

Ο Στίβεν αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή του, όχι για να προκαλέσει, αλλά για να βοηθήσει άλλους που νιώθουν το ίδιο βάρος. Παραδέχεται ότι στο παρελθόν ένιωσε πολύ μόνος και βαθιά λυπημένος, πιστεύοντας ότι είναι ο μόνος που κουβαλά αυτή την εμπειρία.

Σήμερα ελπίζει ότι η ιστορία του θα λειτουργήσει καθησυχαστικά για ανθρώπους που αισθάνονται ότι υστερούν ή ότι έχουν μείνει πίσω. Όπως λέει, το γεγονός ότι κάτι δεν συνέβη μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία ή ότι δεν μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

Γιατί, τελικά, για κάποιους ανθρώπους, τα πράγματα έρχονται αργά. Αλλά αυτό δεν τα κάνει λιγότερο αληθινά.

