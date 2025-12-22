Βίντεο για γερά νεύρα: Σήκωσε όπλο σε αστυνομικό μέσα σε σούπερ μάρκετ

Από μια απλή υπόθεση κλοπής σε σούπερ μάρκετ, η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον δράστη να σημαδεύει αστυνομικό εξ επαφής.

Μια υπόθεση που ξεκίνησε σαν ένα συνηθισμένο περιστατικό κλοπής εξελίχθηκε σε σκηνή που κόβει την ανάσα. Κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε τη στιγμή που 21χρονος άνδρας φέρεται να αποπειράθηκε να πυροβολήσει αστυνομικό από απόσταση αναπνοής, μέσα σε κατάστημα Walmart στο Κάντον του Οχάιο.

Ο Shane Newman, 21 ετών, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει απόπειρα δολοφονίας αστυνομικού, ένοπλη επίθεση, ληστεία, κατοχή ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί του συνελήφθη και η 23χρονη Katerina Jeffrey.

Από τον έλεγχο στο χάος

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Οι δύο νεαροί κρατήθηκαν από την ασφάλεια του καταστήματος ως ύποπτοι για κλοπή και οδηγήθηκαν σε ειδικό χώρο, μέχρι να φτάσει αστυνομικός.

Ο αστυνομικός τοποθέτησε την κάμερα σώματος σε τραπέζι και ξεκίνησε τον έλεγχο. Στο βίντεο ακούγεται να ρωτά τον Newman αν έχει κάτι επάνω του που πρέπει να γνωρίζει και γιατί κρατά το χέρι του στην τσέπη.

Ο 21χρονος ανέφερε ότι είχε ένα κινητό τηλέφωνο τύπου snap phone και παρέδωσε ένα μικρό δοχείο με περίπου 50 μπλε χάπια, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία ήταν ναρκωτικά. Λίγο αργότερα, η Jeffrey ρώτησε αν θα οδηγηθούν στη φυλακή, με τον αστυνομικό να απαντά ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί εκτός αν γίνει κάτι ακραίο.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το ακραίο συνέβη.

Η στιγμή που σώθηκαν από θαύμα

Στο βίντεο φαίνεται ο Newman να στρέφει το σώμα του, να ψάχνει την τσάντα που φορούσε και να βγάζει όπλο. Σημαδεύει τον αστυνομικό στο κεφάλι και, σύμφωνα με τις αρχές, τραβά τη σκανδάλη. Το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε.

Εκείνη τη στιγμή, μέλος της ασφάλειας του Walmart όρμησε πάνω του και κατάφερε να τον αφοπλίσει, πριν ο αστυνομικός περάσει χειροπέδες. Στην κάμερα ακούγεται ο αστυνομικός να λέει ότι ο ύποπτος «σήκωσε το όπλο, το έστρεψε στο κεφάλι μου και πάτησε τη σκανδάλη».

Βαρύ κατηγορητήριο

Λίγο πριν το περιστατικό, ο αστυνομικός είχε ενημερωθεί ότι ο Newman θεωρούνταν οπλισμένος και επικίνδυνος και ότι υπήρχε ενεργό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν εντόπισε το όπλο κατά τον αρχικό σωματικό έλεγχο.

Στην Jeffrey βρέθηκαν δύο σφαίρες 9mm στην τσέπη της και κατηγορείται για συνέργεια σε ληστεία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Ο Newman κρατείται με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η εγγύηση της Jeffrey ορίστηκε στις 500.000 δολάρια. Και οι δύο αναμένεται να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 23 Δεκεμβρίου.

