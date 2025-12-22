«Serial food snorter»: Αναμειγνύει όλα τα γεύματα και τα εισπνέει από τη μύτη

Ενώ οι περισσότεροι από εμάς ήδη ονειρευόμαστε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μία γυναίκα στις ΗΠΑ σκοπεύει να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική μέθοδο αυτή την εβδομάδα.

Η Κάθριν, που ζει στη Βιρτζίνια, έχει αναπτύξει έναν παράξενο εθισμό: αναμειγνύει όλα της τα γεύματα στο μπλέντερ και στη συνέχεια τα ρουφάει με τη μύτη της - εικόνα που σίγουρα αρκεί για να σου κόψει την όρεξη ακόμη και για τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα.

Η Κάθριν πρόκειται να εμφανιστεί στη νέα σεζόν της αγαπημένης εκπομπής του TLC, My Strange Addiction, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει παρουσιάσει κάθε λογής αλλόκοτες συνήθειες. Σε προηγούμενα επεισόδια, ένας άνδρας είχε μιλήσει για την αγάπη του στο να τρώει γυαλί, ενώ ένας σύζυγος είχε αποκαλύψει γιατί άρχισε να θηλάζει από τη γυναίκα του.

Έτσι, όσοι είναι φαν της εκπομπής γνωρίζουν ήδη τι είδους... ακατανόητες συμπεριφορές να περιμένουν στη νέα σεζόν, που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ο εθισμός της Κάθριν ίσως ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Από τότε που ήταν φοιτήτρια, όταν για πρώτη φορά δέχτηκε μια πρόκληση να ρουφήξει λίγο φαγητό από τη μύτη της, η Αμερικανίδα αναμειγνύει και τα τρία καθημερινά της γεύματα και τα εισπνέει από τα ρουθούνια της - γιατί, προφανώς, ποιος δεν θέλει να καταναλώνει το φαγητό του μαζί με… μύξες και τρίχες από τη μύτη;

Έχει χαρακτηριστεί ως «serial food snorter» και στο επεισόδιο, στο οποίο συμμετέχει, εξομολογείται στον νέο της σύντροφο τον περίεργο τρόπο που τρώει.

Και φαίνεται πως οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο εθισμός της Κάθριν είναι από τους πιο αλλόκοτους που έχουν παρουσιαστεί ποτέ, παρά το γεγονός ότι το trailer της νέας σεζόν υπονοεί πως θα δούμε και ανθρώπους που τρώνε ωμό κρέας, έντομα και κραγιόν.

Ο υπεύθυνος παραγωγής και ανάπτυξης του TLC δήλωσε: «Με τα χρόνια, το My Strange Addiction δημιούργησε μια παθιασμένη βάση θαυμαστών που δεν σταμάτησαν ποτέ να μιλούν γι’ αυτό, να μοιράζονται τις πιο viral στιγμές και να ρωτούν πότε θα ξαναξεκινήσει. Η νέα σεζόν προσφέρει όλα όσα αγαπά ο κόσμος σε αυτή τη σειρά. Είναι τολμηρή, απρόβλεπτη και υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Το TLC είναι περήφανο που συνεχίζει να προβάλλει ιστορίες που καθηλώνουν το κοινό, με αληθινές και εξαιρετικές ανθρώπινες εμπειρίες που πραγματικά δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού».

