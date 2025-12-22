ΗΣΑΠ: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στον σταθμό Κάτω Πατήσια

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στον σταθμό στα Κάτω Πατήσια, όταν άνδρας έπεσε στις ράγες του συρμού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν καταγράφηκε λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν το άτομο από τις γραμμές. Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 25 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, πρόκειται για περίπτωση αυτοκτονίας.

Λόγω του περιστατικού, προκλήθηκαν σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ). Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα, προκαλώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο στα τμήματα Κηφισιά - Άνω Πατήσια και Πειραιάς - Αττική. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παραμένουν προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ώστε να επανέλθει το συντομότερο δυνατό η ομαλή λειτουργία της γραμμής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ