Μπλόκα αγροτών: Η εκτίμηση για τους δημοφιλείς προορισμούς - Πόση ώρα θα κάνουν οι οδηγοί

Μεγάλα μπλόκα, καθυστερήσεις-ρεκόρ και ακυρώσεις πλήττουν τις γιορτινές εξορμήσεις, με τον τουρισμό να μετρά βαριές απώλειες.

Οι φετινές γιορτινές μετακινήσεις εξελίσσονται σε πραγματική δοκιμασία για χιλιάδες εκδρομείς. Παρότι δεν υπάρχει αποκλεισμός των δρόμων ή των παρακαμπτηρίων, οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παλιών εθνικών οδών και λιγότερο ασφαλών διαδρομών, με τις καθυστερήσεις να είναι αναπόφευκτες.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα, ενώ οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κίνηση των ημερών, καθώς οι ακυρώσεις αυξάνονται καθημερινά.

