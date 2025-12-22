Ο γιατρός της «κάψουλας αυτοκτονίας» παρουσιάζει νέα συσκευή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

Ο Philip Nitschke, δημιουργός της αμφιλεγόμενης κάψουλας Sarco, αποκάλυψε νέα συσκευή χωρίς φάρμακα για υποβοηθούμενο θάνατο, εν μέσω νομικών και ηθικών αντιδράσεων.

Ο γιατρός που βρίσκεται πίσω από τη διεθνώς αμφιλεγόμενη κάψουλα Sarco, η οποία έχει συνδεθεί με τη συζήτηση γύρω από την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, παρουσίασε μια νέα συσκευή που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν βασίζεται στη χρήση φαρμάκων.

Ο λόγος για τον Δρ. Philip Nitschke, ιδρυτή της οργάνωσης Exit International και γνωστό υποστηρικτή της ευθανασίας. Ο Αυστραλός γιατρός είναι ο εφευρέτης της Sarco, μιας τρισδιάστατα εκτυπωμένης κάψουλας που επιτρέπει σε όποιον επιθυμεί να θέσει τέλος στη ζωή του ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό, ο οποίος μειώνει σταδιακά το οξυγόνο μέσω αζώτου, οδηγώντας σε απώλεια συνείδησης και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά.

βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης νομικής και πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελβετία, μετά τον θάνατο 64χρονης Αμερικανίδας το 2024. Παρότι η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι νόμιμη στη χώρα υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι ελβετικές αρχές έκριναν ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφάλειας προϊόντων, προχωρώντας σε συλλήψεις ατόμων που σχετίζονταν με την υπόθεση.

Στα 78 του χρόνια πλέον, ο Δρ. Nitschke αποκάλυψε τη νέα του εφεύρεση, η οποία φέρει την ονομασία Kairos Kollar. Η παρουσίασή της έγινε στο πλαίσιο σεμιναρίου που διοργάνωσε η Exit International, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ίδρυσε με στόχο την ενημέρωση γύρω από την υποβοηθούμενη θνησιμότητα.

Πρόκειται για μια συσκευή σε μορφή κολάρου, σχεδιασμένη να ασκεί πίεση σε κρίσιμα σημεία του λαιμού, επηρεάζοντας τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ο μηχανισμός αυτός προκαλεί ταχεία απώλεια συνείδησης, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Nitschke χαρακτήρισε το Kairos Kollar «σημαντικό βήμα» στον τομέα του υποβοηθούμενου θανάτου, τονίζοντας ότι είναι «γρήγορο, αξιόπιστο και χωρίς φάρμακα». Σύμφωνα με δημοσίευμα της Herald Sun, δήλωσε στους συμμετέχοντες ότι η συσκευή λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο ενός αερόσακου αυτοκινήτου, ενεργοποιούμενη με το πάτημα ενός κουμπιού.

Παράλληλα, ο γιατρός αποκάλυψε ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη και μια ακόμη συσκευή, την οποία αποκαλεί «διακόπτη θανάτου». Όπως ανέφερε, στόχος της είναι να αντιμετωπίσει περιπτώσεις απώλειας νοητικής ικανότητας, όπου το άτομο δεν πληροί πλέον τα νομικά κριτήρια για υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Η συσκευή αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα εμφυτεύεται στο σώμα και θα ενεργοποιείται έπειτα από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, το ζήτημα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας παραμένει παράνομο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, στην Αγγλία και την Ουαλία έχει ήδη εγκριθεί νέο νομοσχέδιο που αφορά ασθενείς σε τελικό στάδιο, ανοίγοντας τον δρόμο για νομοθετική αλλαγή. Εφόσον προχωρήσει, το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

