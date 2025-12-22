Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα

Οι επιστήμονες ενδέχεται να έχουν βρει μια μυστική είσοδο στις Πυραμίδες της Γκίζας, αφού έπεσαν πάνω σε ένα «μυστηριώδες κενό».

Χιλιάδες χρόνια μετά την κατασκευή των Πυραμίδων της Γκίζας, οι ερευνητές συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να ανακαλύπτουν νέα πράγματα γι’ αυτές. Μια πρόσφατη μελέτη επικεντρώθηκε στην Πυραμίδα του Μυκερίνου (η μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες της Γκίζας), με ύψος περίπου 60 μέτρα, η οποία πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 2510 π.Χ.

Το ιστορικό αυτό αρχιτεκτονικό μνημείο θεωρείται ότι είναι ο τάφος του βασιλιά Μυκερίνου της Δ΄ Δυναστείας, και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου στην Αίγυπτο και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM) στη Γερμανία πιστεύουν ότι ανακάλυψαν μια κρυφή είσοδο.

Η μυστική είσοδος

Χρησιμοποιώντας ένα υπερσύγχρονο εργαλείο σάρωσης, οι ειδικοί εντόπισαν δύο κενά γεμάτα αέρα πίσω από ένα γυαλισμένο τμήμα γρανίτη, κάτω από την ανατολική πρόσοψη της πυραμίδας. Το γεγονός ότι οι λίθοι ήταν γυαλισμένοι προκάλεσε περιέργεια, καθώς τέτοιου είδους πέτρες συναντώνται μόνο στη βόρεια πλευρά της πυραμίδας, στην είσοδό της, σύμφωνα με το Newsweek.

Αυτό τους έκανε να πιστεύουν ότι και εδώ μπορεί να υπάρχει μια δεύτερη, λιγότερο γνωστή είσοδος στην πυραμίδα. Η είσοδος στη βόρεια πλευρά ήταν ήδη γνωστή. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ραντάρ, υπερήχους και τομογραφία ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης για να σαρώσουν την πυραμίδα, μια διαδικασία που δεν προκαλεί καμία ζημιά στο ιστορικό μνημείο, στο πλαίσιο του προγράμματος ScanPyramids.

Ο Christian Grosse, καθηγητής Μη Καταστροφικών Ελέγχων στο TUM, δήλωσε σχετικά με τα ευρήματά τους: «Μετά τη σημαντική επιβεβαίωση ενός κρυφού διαδρόμου στην Πυραμίδα του Χέοπα το 2023, το ScanPyramids κατάφερε για ακόμη μία φορά να κάνει μια σημαντική ανακάλυψη στη Γκίζα.

Η μεθοδολογία δοκιμών που αναπτύξαμε επιτρέπει την εξαγωγή πολύ ακριβών συμπερασμάτων για τη φύση του εσωτερικού της πυραμίδας χωρίς να προκαλείται ζημιά στη πολύτιμη κατασκευή. Η υπόθεση ύπαρξης μιας ακόμη εισόδου είναι ιδιαίτερα πιθανή και τα αποτελέσματά μας μας φέρνουν ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην επιβεβαίωσή της».

Η χρήση ειδικού ρομπότ

Η έρευνα διεξήχθη υπό την επίβλεψη του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου και του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της χώρας.

Αν και είναι απίθανο να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στον νεοανακαλυφθέντα κρυφό διάδρομο στο άμεσο μέλλον, στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί ρομπότ για την καταγραφή του εσωτερικού παρόμοιων διαδρόμων. Σε μία περίπτωση, αρχαιολόγοι εντόπισαν στενούς άξονες στη Μεγάλη Πυραμίδα, όμως ήταν πολύ μικροί για να μπορέσει να εισέλθει άνθρωπος.

Με αυτό κατά νου, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λιντς στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκαν με τη γαλλική εταιρεία Dassault Systèmes για να κατασκευάσουν ένα ρομπότ αρκετά μικρό ώστε να εισέλθει στον χώρο. Χρειάστηκαν σχεδόν πέντε χρόνια για να το ολοκληρώσουν, αλλά τελικά άξιζε τον κόπο. Με τη βοήθεια του μικροσκοπικού ρομπότ κατάφεραν να συγκεντρώσουν εννέα ώρες βιντεοσκοπημένου υλικού, το οποίο αποκάλυψε νέα και συναρπαστικά στοιχεία για τον άξονα.

