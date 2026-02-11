Ανακάλυψη στον πυρήνα της Γης θέτει υπό αμφισβήτηση την προέλευση του νερού του πλανήτη

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τεράστια αποθέματα υδρογόνου στο εσωτερικό της Γης ενδέχεται να υπήρξαν καθοριστικά για τον σχηματισμό του νερού.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications αποκάλυψε ότι ο πυρήνας της Γης θα μπορούσε να περιέχει γιγαντιαίες ποσότητες υδρογόνου (του ελαφρύτερου και πιο άφθονου στοιχείου στο σύμπαν) εγκλωβισμένες σε ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, κάτι που αμφισβητεί τις κλασικές θεωρίες για το πώς δημιουργήθηκε το νερό στον πλανήτη μας.

Οι ερευνητές, από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ETH Zurich), αναπαρήγαγαν στο εργαστήριο τις συνθήκες του γήινου πυρήνα, υποβάλλοντας μικρά δείγματα σιδήρου σε πιέσεις και θερμοκρασίες παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν σε βάθος άνω των 3.000 χιλιομέτρων.

Χρησιμοποιώντας τομογράφο ατομικής ανίχνευσης και κυψέλες διαμαντένιου άκμονα (μια επιστημονική συσκευή υψηλής πίεσης, η οποία χρησιμοποιείται για τη συμπίεση μικρών δειγμάτων υλικών σε ακραίες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στο εσωτερικό των πλανητών), κατάφεραν να ανιχνεύσουν πώς το υδρογόνο ενσωματώνεται στον σίδηρο στο εσωτερικό του πλανήτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας, ο πυρήνας θα μπορούσε να περιέχει από 0,07% έως 0,36% υδρογόνο κατά βάρος, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 9 έως 45 φορές περισσότερο υδρογόνο από αυτό που περιέχουν όλοι οι ωκεανοί της Γης μαζί.

Τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες εξηγήσεις σχετικά με την προέλευση και την ποσότητα του νερού της Γης, ένα αίνιγμα που οι επιστήμονες συζητούν εδώ και δεκαετίες. Παραδοσιακά, θεωρείται ότι μεγάλο μέρος του νερού έφτασε στη Γη μέσω προσκρούσεων μετεωριτών ή κομητών κατά τα πρώτα στάδια σχηματισμού του πλανήτη.

Ωστόσο, το τεράστιο απόθεμα υδρογόνου στον πυρήνα υποδηλώνει ότι το νερό θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί εσωτερικά, καθώς το υδρογόνο συνδυαζόταν με άλλα στοιχεία κατά τη διάρκεια της πλανητικής συσσώρευσης και της εσωτερικής διαφοροποίησης.

Η παρουσία υδρογόνου στον πυρήνα θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει τη σχετική έλλειψη αυτού του στοιχείου στην επιφάνεια και να προσφέρει νέα στοιχεία για τη βαθιά σύσταση της Γης και την εξέλιξή της. Αν και οι επιστήμονες χρειάζεται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα με περαιτέρω μελέτες, η ανακάλυψη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατανόηση του κύκλου του νερού και των γεωχημικών διεργασιών που διαμόρφωσαν τον πλανήτη μας από τις απαρχές του.

