Χάος επικράτησε στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, με βουλευτές να συγκρούονται, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλωτσιές.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο τουρκικό κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργού Εσωτερικών.

Το αντιπολιτευόμενο CHP αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, επειδή δεν είχε προηγουμένως παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα.

Από την πλευρά του, το κυβερνών AKP απάντησε ότι η διαδικασία είναι συνταγματικά ορθή, ενώ ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Μπεκίρ Μποζντάγ δήλωσε πως δεν υφίσταται διαδικαστική παρατυπία.

Συμπλοκή μπροστά στο βήμα της Ολομέλειας

Όταν ο Μποζντάγ κάλεσε τον Γκιουρλέκ να ανέβει στο βήμα για την ορκωμοσία, βουλευτές του CHP ξεκίνησαν έντονες διαμαρτυρίες και κινήθηκαν προς το προεδρείο, καταλαμβάνοντας τον χώρο.

Βουλευτές του AKP προσέγγισαν επίσης το σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί σωματική σύγκρουση γύρω από το βήμα, με σπρωξίματα, γροθιές και κλωτσιές μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα, Οσμάν Γκιοκτσέκ, φέρεται να χτύπησε με γροθιά τον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ, ο οποίος τραυματίστηκε στη μύτη και παρουσίασε αιμορραγία, λαμβάνοντας τις πρώτες βοήθειες στο ιατρείο της Βουλής.

Η ορκωμοσία ολοκληρώθηκε μέσα στο χάος

Παρά την ένταση και τις συμπλοκές, η διαδικασία δεν διακόπηκε. Ο Ακίν Γκιουρλέκ ορκίστηκε εν μέσω φωνών και σπρωξιμάτων, με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν προστατευτικό κύκλο γύρω του.

Αμέσως μετά ακολούθησε και η ορκωμοσία του Μουσταφά Τσιφτσί, επίσης σε κλίμα μεγάλης έντασης, με τις αντιπαραθέσεις να συνεχίζονται στην αίθουσα.

