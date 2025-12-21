Σπαρακτική μαρτυρία 7χρονου: Η στιγμή που λέει στο δικαστήριο ότι η μητέρα του έπνιξε την αδερφή του

Ένα επτάχρονο αγόρι κατέθεσε ότι η μητέρα του έπνιξε την αδερφή του στη Φλόριντα. Η γυναίκα καταδικάστηκε σε ισόβια και ο AJ υιοθετήθηκε, ζώντας πλέον σε ασφαλές περιβάλλον.

Η σπαρακτική κατάθεση ενός επτάχρονου αγοριού στο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ως αποτέλεσμα την ισόβια κάθειρξη της μητέρας του για τον θάνατο της ετεροθαλούς αδερφής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου 2007 στο Έστο της Φλόριντα, όταν η επτάχρονη Αντριάνα Ελέιν Χούτο βρέθηκε αναίσθητη στην πισίνα του οικογενειακού τους σπιτιού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αρχικά, ο θάνατος είχε χαρακτηριστεί ως ατύχημα (κατά τη διάρκεια παιχνιδιού), ωστόσο οι έρευνες αποκάλυψαν σοκαριστικές λεπτομέρειες.

Ο AJ Hutto, τότε επτά ετών, κατέθεσε ότι είχε δει τη μητέρα του να βυθίζει την αδερφή του στην πισίνα, ως τιμωρία για κάποια «κακή συμπεριφορά». Η μαρτυρία του αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για τη δίκη, καθώς εξιστορούσε με λεπτομέρεια το περιστατικό, ακόμη και μέσω σχεδίου που είχε ζωγραφίσει, απεικονίζοντας τη στιγμή που η μητέρα φέρεται να χτύπησε το παιδί.

Η Αμάντα Λιούις, 27 ετών τότε, αντιμετώπισε κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου. Παρά τους ισχυρισμούς της για αθωότητα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, με επιπλέον 30 χρόνια για την κακοποίηση. Αργότερα υπέβαλε έφεση, η οποία απορρίφθηκε.

Μετά την καταδίκη της μητέρας του, ο AJ υιοθετήθηκε από μια οικογένεια που του προσέφερε σταθερότητα και ασφάλεια. Σήμερα, 24 ετών, εργάζεται ως πυροσβέστης και δηλώνει ότι νιώθει ευγνωμοσύνη για τη νέα του ζωή. Αναφέρεται ότι υποστηρίζει πλήρως όσα κατέθεσε ως παιδί και πιστεύει στην πλήρη ενοχή της μητέρας του για τον θάνατο της αδερφής του.

Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σοβαρότητα της κακοποίησης παιδιών και τη σημασία της άμεσης παρέμβασης για την προστασία των ευάλωτων παιδιών, ενώ ταυτόχρονα δείχνει πώς η δικαιοσύνη μπορεί να βασιστεί ακόμη και σε μαρτυρίες παιδιών για την απονομή δικαιοσύνης.

