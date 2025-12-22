Νέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο

Μία νέα έρευνα εντόπισε τις «πιο έξυπνες», χώρες στον κόσμο, με βάση μια σειρά παραγόντων, όπως οι υποψηφιότητες για βραβείο Νόμπελ, το IQ και τα πτυχία.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν σε όλο τον κόσμο και κάθε χώρα έχει διαφορετική πρόσβαση στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Με βάση μία σειρά από παράγοντες λοιπόν, όπως οι υποψηφιότητες για βραβείο Νόμπελ, το IQ και τα πτυχία, μία νέα έρευνα κατατάσσει τις δέκα «πιο έξυπνες χώρες», λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων.

Η Ελβετία κατέλαβε την πρώτη θέση, με εντυπωσιακή βαθμολογία 92,02 στα 100. Ο ορεινός ευρωπαϊκός προορισμός κατατάσσεται στην κορυφή παντού και έχει 1.099 υποψηφιότητες για βραβείο Νόμπελ και μέσο δείκτη νοημοσύνης 99,24 σε ολόκληρο τον πληθυσμό του.

Επιπλέον, το 40,02% των ενηλίκων εκεί κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο, το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες, και το 18,05% έχει τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με συνολική βαθμολογία 89,4 στην έρευνα του World of Card Games.

