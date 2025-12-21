Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα (vid)

Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, μια στρατιωτική υπηρεσία των ΗΠΑ και του Καναδά ενημερώνει εκατομμύρια παιδιά για τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη, χάρη σε ένα λάθος τηλεφώνημα που έγινε πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Για πολλά παιδιά στη Βόρεια Αμερική, η παραμονή των Χριστουγέννων συνοδεύεται από έναν ξεχωριστό χάρτη. Εκείνον που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη. Πίσω από αυτή την παράδοση, όμως, βρίσκεται το NORAD, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής.

Το NORAD δημιουργήθηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου για να παρακολουθεί ενδεχόμενες πυραυλικές απειλές, κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση. Στο σύστημα εντάχθηκε εξαρχής και ο Καναδάς, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται τα μεγαλύτερα σύνορα στον κόσμο.

Πως φτάσαμε από τους πυραύλους… στα έλκηθρα

Παρότι η αρχική αποστολή του NORAD ήταν απολύτως στρατιωτική, με την πάροδο των δεκαετιών απέκτησε και έναν απρόσμενα εορταστικό ρόλο. Κάθε χρόνο, για περίπου 25 ώρες, ενημερώνει για τη «θέση» του Άγιου Βασίλη, πόσα δώρα απομένουν στο έλκηθρό του και ποιες χώρες έχει ήδη επισκεφθεί. Σήμερα, αυτή η ενημέρωση γίνεται μέσω ειδικής ιστοσελίδας, η οποία ενεργοποιείται κάθε παραμονή Χριστουγέννων και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1997.

Πριν την εποχή του διαδικτύου, οι πληροφορίες για τον Άγιο Βασίλη μεταδίδονταν από τηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες ή δελτία καιρού. Υπήρχε ακόμη και τηλεφωνική γραμμή, όπου τα παιδιά μπορούσαν να καλέσουν και να ρωτήσουν αν το έλκηθρο είχε εμφανιστεί στα «ραντάρ».

Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: Το λάθος πολυκαταστήματος που κατέληξε στο... NORAD

Η ιστορία ξεκινά τον Νοέμβριο του 1955 στο Κολοράντο. Τότε, ένα πολυκατάστημα δημοσίευσε μία αγγελία με τηλεφωνικό αριθμό, υποσχόμενο ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να μιλήσουν απευθείας με τον Άγιο Βασίλη. Κάπου, όμως, στα διαδικαστικά, ο αριθμός τυπώθηκε λάθος και αντί για τον Άγιο Βασίλη, οι κλήσεις κατέληξαν στο CONAD, τον πρόδρομο οργανισμό του NORAD.

Όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο στρατιωτικό κέντρο, το σήκωσε ο συνταγματάρχης Χάρι Σουπ. Στην άλλη άκρη της γραμμής, μια μικρή κοπέλα τον ρώτησε αν ήταν… ο Άγιος Βασίλης. Αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για φάρσα. Όταν όμως κατάλαβε ότι το παιδί μιλούσε σοβαρά, αποφάσισε να μην χαλάσει τη «μαγεία». Αντί να διορθώσει το λάθος, ζήτησε από την ομάδα του να «εντοπίσει» τη θέση του Άγιου Βασίλη και να τη μεταφέρει στα παιδιά που τηλεφωνούσαν.

Και εγένετο... μία εθνική παράδοση

Στον πίνακα παρακολούθησης άγνωστων αεροσκαφών, κάποιος σχεδίασε ένα έλκηθρο με ταράνδους. Το αστείο γρήγορα μετατράπηκε σε είδηση, όταν το τμήμα δημοσίων σχέσεων ενημέρωσε τον Τύπο ότι ο στρατός «παρακολουθεί και προστατεύει το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη». Την επόμενη χρονιά, τα μέσα ενημέρωσης ζήτησαν να επαναληφθεί το ίδιο και έτσι γεννήθηκε μία εθνική παράδοση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Με τα χρόνια, το NORAD δημιούργησε ειδική τηλεφωνική γραμμή, στελεχωμένη από εθελοντές. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απαντούν σε κλήσεις παιδιών, καθησυχάζοντάς τα ότι ο Άγιος Βασίλης είναι καθ’ οδόν. Ακόμη και σήμερα, παρά την ιστοσελίδα που δέχεται εκατομμύρια επισκέψεις, πολλά παιδιά προτιμούν την ανθρώπινη επαφή ενός τηλεφωνήματος.

Ποιος πληρώνει - όμως - τον λογαριασμό;

Η λειτουργία αυτής της γιορτινής επιχείρησης έχει κόστος. Για να μην επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι, το NORAD καλύπτει τα έξοδα μέσω εταιρικών χορηγιών. Άλλωστε, όπως σχολιάζουν πολλοί, τι θα μπορούσε να είναι πιο «χριστουγεννιάτικο» από μια παγκόσμια προσφορά που πληρώνεται… από κάποιον άλλο;