Αλλάζει ο ενδυματολογικός κώδικας στον στρατό των ΗΠΑ: Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες εμφάνισης

Νέος ενδυματολογικός κώδικας στον στρατό των ΗΠΑ με αυστηρότερα πρότυπα για μαλλιά, κοσμήματα στην εμφάνιση ανδρών και γυναικών στρατιωτών. Τι αλλάζει και από πότε.

Σε αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν την εμφάνιση και τη χρήση της στολής προχωρά ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαιροποιώντας την πολιτική του γύρω από την περιποίηση, τα χτενίσματα και τα επιτρεπόμενα αξεσουάρ. Στόχος της νέας οδηγίας είναι η ενίσχυση της πειθαρχίας και η εδραίωση της επαγγελματικής εικόνας των ενόπλων δυνάμεων.

Οι επικαιροποιημένοι κανονισμοί δεν καταργούν το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά το αποσαφηνίζουν, εισάγοντας ταυτόχρονα νέες απαιτήσεις. Η στρατιωτική εμφάνιση αντιμετωπίζεται εκ νέου ως βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής ταυτότητας και της συνοχής του σώματος.

Ο Λοχίας, Μάικλ Βάιμερ, υπογράμμισε ότι «αυτό που διαφοροποιεί τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών από άλλους στρατούς και αποτελεί άμεση αντανάκλαση των στρατιωτών που τηρούν και εφαρμόζουν τα πρότυπα, είναι ο επαγγελματισμός». Όπως σημείωσε, η νέα οδηγία λειτουργεί ως πρακτικό εργαλείο για τα στελέχη διοίκησης, χωρίς να απαιτεί αποστήθιση, αλλά σωστή και συνεπή εφαρμογή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ακριβείς ορισμούς για τα χτενίσματα, με σαφή όρια ως προς το μήκος, το στυλ και τη χρήση αξεσουάρ, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες στρατιώτες. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι κανόνες που αφορούν τα καλλυντικά, τα νύχια και τα κοσμήματα.

Για τους άνδρες στρατιώτες, το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος μαλλιών καθορίζεται στα 5 εκατοστά στην κορυφή και στα 2,5 εκατοστά στα πλάγια, ενώ απαγορεύεται τόσο η χρήση σκουλαρικιών όσο και το βερνίκι νυχιών. Στις γυναίκες στρατιώτες, το ανώτατο μήκος μαλλιών ορίζεται στις έξι ίντσες, με δυνατότητα χρήσης διαφανούς βερνικιού και σκουλαρικιών (όχι κρίκους), εφόσον δεν υπερβαίνουν το 1/4 της ίντσας.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, οι αλλαγές προέκυψαν έπειτα από ευρεία διαβούλευση και αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των προτύπων εμφάνισης με τις επιχειρησιακές ανάγκες, περιορίζοντας τα περιθώρια παρερμηνειών.

Η νέα πολιτική αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή 30 ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής οδηγίας, με τους διοικητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την τήρηση και επιβολή των επικαιροποιημένων κανόνων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ