Γιατί έχουμε δύο ρουθούνια και όχι ένα ενιαίο;

Οι άνθρωποι, όπως και πολλά ζώα, έχουν ζευγάρια οργάνων, όμως τα δύο ρουθούνια φαίνονται… υπερβολή.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναπνέουν κυρίως από ένα ρουθούνι κάθε φορά, με το άλλο να «ξεκουράζεται» καθώς γεμίζει ελαφρά και μετά εναλλάσσονται κάθε λίγες ώρες. Αυτό ονομάζεται «ρινικός κύκλος».

Όταν είμαστε άρρωστοι, έχουμε πολύ βλέννα ή στραβό διάφραγμα, η εναλλαγή αυτή γίνεται πιο αισθητή, ακόμη και στον ύπνο.

Πώς δύο ρουθούνια βοηθούν στον εντοπισμό των οσμών

Το ρουθούνι που «δουλεύει» λιγότερο επιτρέπει στα μόρια των οσμών να διαλύονται καλύτερα στη βλέννα, με αποτέλεσμα να εντοπίζουμε διαφορετικές αποχρώσεις μυρωδιών σε κάθε πλευρά. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό βοηθά και στον εντοπισμό της πηγής μιας μυρωδιάς, λίγο όπως τα αυτιά μας εντοπίζουν τον ήχο.

Ο εγκέφαλος μπορεί να ανιχνεύσει μικρές διαφορές ανάμεσα στα δύο ρουθούνια και να «χαρτογραφήσει» από πού έρχεται μια μυρωδιά. Πειράματα έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι μπορούν ακόμη και να εντοπίσουν μυρωδιές σε ανοιχτό χώρο, κάτι που δυσκολεύει όταν η ροή αέρα είναι ίδια και στα δύο ρουθούνια.

Γιατί δεν έχουμε ένα μεγάλο ρουθούνι;

Η απάντηση είναι απλή: Το σώμα μας αναπτύσσεται συμμετρικά και… δεν υπάρχει λόγος να έχουμε μόνο ένα. Αν είχαμε ένα και κρυώναμε, θα μπλοκαριζόταν εντελώς η αναπνοή από τη μύτη, χάνοντας τα οφέλη της ρινικής αναπνοής, όπως:

φιλτράρισμα αέρα

ύγρανση

ζέσταμα

καλύτερη ρύθμιση αναπνοής και αίματος

