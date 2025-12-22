Από τη σεξουαλική κακοποίηση στο τραγικό τέλος: Ποιος ήταν ο ηθοποιός James Ransone που αυτοκτόνησε

Ο 46χρονος ηθοποιός του «The Wire» έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή (19/12) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες

Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ η τραγική είδηση θανάτου του James Ransone. Ο 46χρονος ηθοποιός αυτοκτόνησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου δια απαγχονισμού στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος του ηθοποιού - που έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά "The Wire" — προκλήθηκε από απαγχονισμό, ενώ έπειτα από εκτενή έρευνα των Αρχών στο σπίτι του Ransone δεν υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr